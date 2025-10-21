El consumo básico se desplomó un 7,9% en septiembre respecto a agosto

El consumo masivo mostró en septiembre una baja interanual del 6,3% y un retroceso mensual del 7,9% respecto de agosto, reflejando que las compras familiares se encuentran en mínimos históricos, incluso tras la estrepitosa caída de 2024.

En el acumulado anual, las compras de los hogares presentan una suba de solo el 3%, lo que evidencia que el consumo masivo apenas creció luego de haber caído un 12% el año pasado.

Los datos corresponden al análisis realizado por la consultora Focus Market con datos de Scanntech, que analizó el consumo masivo en 756 puntos de venta de todo el país. La caída se reflejó tanto en la frecuencia de compra como en el volumen adquirido: los tickets bajaron 5,6% respecto de agosto y las unidades por ticket, 3,5%.

Damián Di Pace, titular de Focus Market, sostuvo que “la caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos".

Además, señaló que "este proceso afecta con mayor fuerza a la clase media, que destina una proporción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo su margen para el consumo de bienes". Y concluyó que "en este contexto, la recomposición del poder adquisitivo y la estabilidad de precios serán claves para revertir la contracción del consumo”.

El informe detalló que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue la más afectada, con una baja del consumo del 16,7% y una caída de facturación del 14,7% respecto de agosto. En el interior del país, el descenso fue más moderado: 2,9% en consumo y 3,8% en facturación.

En cuanto a los formatos de venta, la caída más grande se observó en los "self-independiente", que presentaron una disminución del consumo de 13,1%, con un ticket promedio de $10.793.

La reducción fue menor en otros formatos: Autoservicio grande (5,3%, ticket promedio de $ 9.844), autoservicio mediano (3,3%, ticket promedio de $ 7.601) y autoservicio chico (1,9%, ticket promedio de $ 6.807). Del mismo modo, el retroceso fue más moderado en los autoservicios grandes (-5,3%), medianos (-3,3%) y chicos (-1,9%), con tickets promedio de $9.844, $7.601 y $6.807, respectivamente.

Aumentó el consumo en alimentos, pero cayó en limpieza e higiene

El análisis interanual (septiembre 2025 frente a septiembre 2024) reveló diferencias significativas entre la evolución de la facturación y la del volumen de consumo. En términos de participación en la facturación, la categoría alimentos fue la única en aumentar, pasando de 60,2% a 62%, mientras que limpieza, cuidado personal y bebidas retrocedieron a 7,8%, 8,4% y 21,7%, respectivamente.

En relación con el peso en consumo (unidades), tres de cuatro categorías presentaron aumento a nivel interanual:

Limpieza , que pasó de 5,6% a 6,0%.

, que pasó de 5,6% a 6,0%. Cuidado Personal , que aumentó de 1,9% a 2,0%.

, que aumentó de 1,9% a 2,0%. Alimentos , que subió de 42,9% a 44,9%.

, que subió de 42,9% a 44,9%. Bebidas, en cambio, fue la única categoría que presentó una disminución en el peso en consumo, pasando de 49,7% a 47,0%.

Según Di Pace, “dentro del consumo masivo se observa una dinámica heterogénea de precios: los alimentos continúan liderando las subas, ubicándose por encima del promedio general del sector, impulsados por mayores costos logísticos y de insumos”.

El especialista añadió que “en contraste, las bebidas muestran caídas en sus precios promedio, reflejando una estrategia comercial defensiva para sostener volumen”. Por último, destacó que “en los rubros de cuidado personal y limpieza registran los aumentos más relevantes, asociados a recomposición de márgenes y traslado parcial de costos acumulados”.