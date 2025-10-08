Expertos en asado revelaron secretos para que siempre salga bien.

El asado es una de las comidas más tradicionales en Argentina y, por lo tanto, las exigencias de los comensales a la hora de comer este plato suelen ser altas. Por ese motivo, expertos en el tema revelaron los secretos que hacen que el asado salga perfecto, para que los asadores amateur puedan lucirse en sus casas con amigos o familia.

Desde el medio Parrillas Con Aire indicaron cuáles son los 10 secretos que todo asador debe saber antes de ponerse frente a la parrilla; en un principio aseguran que las bases son la paciencia y una buena calidad de carne. El primer tip de este medio se refiere al fuego: debe ser abundante y recomiendan prenderlo agregando trozos de madera como quebracho colorado o espinillo, lo que le dará un sabor diferente al asado.

Otro tip que dan desde este medio es que la carne debe ser retirada de la heladera varias horas antes de hacer el asado, debe llegar a temperatura ambiente a la parrilla. Por otro lado, el uso de la sal gruesa es fundamental; si se usa sal fina o entrefina la comida no tendrá la sazón que necesita y quedará insulsa.

Los cortes de carne son muy importantes a la hora de hacer asado, ya que no cualquier parte del animal sirve de igual manera: la entraña, el vacío, la picaña y la tapa de asado suelen ser los favoritos de los expertos para ponerlos en la parrilla. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es no pinchar la carne durante la cocción y dejarla reposar un rato antes de cortarla.

Asado.

Todos los puntos de cocción del asado