Un carnicero recomendó el corte "más tierno" y barato para tirar a la parrilla: "Es mejor que el entrecot".

Hacer un asado pasó de ser una tradición a convertirse en un lujo para muchos. El precio de la carne se disparó de manera tal que gran parte del país tuvo que resignar su consumo y la preparación a la parrilla tan típica de Argentina. Sin embargo, todavía hay algunos cortes que son accesibles y quedan muy ricos a la parrilla: un famoso carnicero en TikTok recomendó qué pedir para comer rico y barato.

A través de su cuenta en TikTok, el usuario @el_as_carnicero , oriundo de España, recomendó qué corte pedir en la carnicería para asegurarse comer un bife rico, tierno y, sobre todo, barato. "Les voy a enseñar como comer un filete como si fuera entrecot o incluso mejor que el entrecot", empezó por decir en su video. Así, presentó a la aguja, un corte que es poco popular en el mundo, pero que no tiene nada que envidiarle a otras zonas cercanas a las costillas del animal.

Este corte se extrae de la parte delantera del animal, entre el lomo y el pescuezo, y es apreciada por su jugosidad, ternura y sabor. A diferencia de otros cortes para hacer bifes o churrascos, este es mucho más accesible y bastante más magro, por lo que resulta la opción perfecta para no resignar el consumo de carne.

Cuánto cuesta la aguja, el corte de carne recomendado por carniceros

El corte puede conseguirse en carnicerías de barrio o incluso en cadenas de supermercados. Pero es importante hacer una diferenciación clave: existe la agua común y la aguja especial, que por su diferencia en el porcentaje de grasa, tienen una pequeña diferencia de precio. Por un lado, la primera tiene un valor de entre $7500 y $10000, mientras que la segunda puede rondar los $11.500.

Además de ser perfecto para la parrilla, este corte también puede hacerse a la plancha, a la cacerola o al horno, ya que toma bien los sabores y se adapta a diferentes temperaturas de cocción. Por eso, en épocas complicadas para consumir carne, comprar aguja puede ser una escapatoria perfecta.