Cuánto aumentan los colectivos en el AMBA en febrero 2026: el nuevo precio y tarifa

Aumento de colectivos en febrero

El mes de febrero 2026 llegará con nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactarán de manera directa en el bolsillo de millones de usuarios que utilizan a diario colectivos, trenes y subtes para trasladarse. La suba volverá a ejercer presión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto marcado por salarios que no logran recuperar terreno frente a la inflación.

Desde marzo de 2025, las tarifas del transporte urbano se actualizan mediante un mecanismo automático que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, al que se le suma un adicional porcentual sobre la tarifa vigente. El objetivo oficial es evitar atrasos tarifarios, aunque en la práctica el esquema implica incrementos mensuales consecutivos.

Aumento de los colectivos confirmado

Transporte público: de cuánto será el aumento en febrero 2026

Durante diciembre, la inflación fue del 2,8%, por lo que los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense registrarán en febrero un aumento del 4,8%, al combinar el IPC con el adicional previsto en la fórmula. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 2,8%, en línea con el índice de precios. Este esquema de actualización automática vuelve a diferenciar los valores que pagan los usuarios según la jurisdicción y el tipo de línea, una característica que se consolidó a lo largo de 2025.

Cómo quedan las tarifas de los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires en febrero 2026

Para las líneas que realizan recorridos íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires —entre ellas las 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151— las tarifas quedarán de la siguiente manera:

0 a 3 kilómetros: $637,58

3 a 6 kilómetros: $708,46

6 a 12 kilómetros: $763,05

12 a 27 kilómetros: $817,67

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

En el caso de los colectivos que circulan por la Provincia de Buenos Aires, los valores a partir de febrero serán:

0 a 3 kilómetros: $721,08

3 a 6 kilómetros: $803,29

6 a 12 kilómetros: $865,17

12 a 27 kilómetros: $927,12

Más de 27 kilómetros: $988,63

Tarifas de los colectivos nacionales

Para las líneas de colectivos nacionales, que conectan la Ciudad con el conurbano, el cuadro tarifario quedará establecido de la siguiente forma:

0 a 3 kilómetros: $494,83

3 a 6 kilómetros: $551,24

6 a 12 kilómetros: $593,70

12 a 27 kilómetros: $636,21

Más de 27 kilómetros: $678,42

Tarifas de trenes en el AMBA

En cuanto al servicio ferroviario, las tarifas para todos los ramales se mantienen segmentadas por secciones:

Sección 1: $280

Sección 2: $360

Sección 3: $450

Cuánto cuesta la tarifa de colectivos

Cuánto costará el subte en febrero 2026

En el subte porteño, el esquema prevé una suba escalonada. El boleto plano pasará de $1.260 a $1.336 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. En el caso de quienes no hayan nominalizado la SUBE, la tarifa ascenderá a $2.124,24. Para el Premetro, el pasaje simple quedará en $467,60 con SUBE registrada y en $743,48 sin registro.

Tal como ocurrió durante 2025, el nuevo cuadro tarifario incorpora un mecanismo de actualización mensual que se ubicará por encima de la inflación. La fórmula actual prevé aumentos mensuales basados en el IPC del INDEC, con un adicional del 1% respecto del valor del mes anterior.

Este esquema resulta más moderado que el aplicado durante 2025, cuando los incrementos combinaban la inflación con un plus del 2%. Sin embargo, implica subas constantes que impactan de manera directa en el gasto mensual de los usuarios.