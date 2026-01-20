Cuánto aumenta el subte en el AMBA en febrero 2026: el nuevo precio y tarifa

Aumento del subte en febrero

Febrero llega con un nuevo ajuste en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el subte volverá a encabezar los incrementos, en un contexto de subas mensuales que siguen presionando sobre el poder adquisitivo. Tal como ocurre desde 2025, las tarifas se actualizan de manera automática y se ubican por encima de la inflación.

Según el esquema vigente, el aumento del subte se rige por una fórmula que combina la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC con un adicional del 1% mensual sobre la tarifa del mes anterior. Este mecanismo es más moderado que el aplicado durante 2025, cuando el ajuste incluía un plus del 2%, aunque igualmente consolida un sendero de incrementos constantes.

Subte en febrero de 2026: cuánto costará el boleto

Con la actualización de febrero, el boleto plano del subte pasará de $1.260 a $1.336 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. En cambio, quienes no hayan nominalizado la SUBE deberán pagar $2.124,24 por viaje.

En el caso del Premetro, la tarifa simple quedará fijada en $467,60 con SUBE registrada y en $743,48 para quienes no hayan realizado el trámite.

Aumento del subte confirmado

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justificaron la suba al señalar que la tarifa técnica del subte —calculada en función de los costos operativos y la cantidad de pasajeros transportados— se ubica en $2.299,64 sin IVA y en $2.541,10 con el impuesto incluido, valores sensiblemente superiores al boleto que paga el usuario con SUBE registrada.

Además, el GCBA remarcó que los costos de explotación del servicio están estrechamente vinculados a la estructura de retribución establecida en el contrato de concesión vigente con la empresa Emova, operadora del subte porteño. De este modo, febrero volverá a marcar un nuevo escalón en el precio del subte, que se consolida como uno de los servicios públicos con aumentos más frecuentes dentro del AMBA, en un escenario de salarios que aún no logran recomponerse al ritmo de las tarifas.

RED SUBE: Cómo funciona

Red SUBE: cómo funcionan los descuentos por combinación de viajes

Sigue vigente el esquema de Red SUBE, que permite acceder a descuentos automáticos al combinar distintos medios de transporte público dentro de un mismo trayecto. El beneficio se aplica de forma automática a todos los usuarios que paguen con la tarjeta SUBE y no requiere ningún trámite adicional.

Cómo funciona la Red SUBE

El sistema contempla un período de dos horas desde el primer viaje y aplica los siguientes descuentos:

Primer viaje: se abona la tarifa completa.

Segundo viaje: 50% de descuento.

Tercer viaje y siguientes: 75% de descuento.

El beneficio se calcula sobre la tarifa vigente de cada medio de transporte y se aplica a combinaciones entre colectivos, trenes y subtes, siempre que los viajes se realicen dentro del plazo establecido.

Saldo negativo habilitado en la tarjeta SUBE

La tarjeta SUBE permite utilizar un saldo negativo de hasta $1.200, lo que posibilita viajar aun cuando no haya crédito disponible. El importe utilizado en negativo se descuenta automáticamente con la próxima recarga.