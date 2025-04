Furor en el folklore por lo que pasará con el Chango Nieto

El Festival Chango Nieto en Salta contará con la participación de reconocidos artistas como su hijo Hernán y el Chaqueño Palavecino.

Este miércoles 23 de abril, la Ciudad de Salta será el escenario del Festival Chango Nieto: Música y Solidaridad, y contará con la participación especial de reconocidos artistas del folklore argentino como Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Federico Córdoba (Las Voces de Orán), Carla Nieto, Canto 4, Marcela Ceballos, Guitarreros, entre muchos otros. Además, también se presentará el hijo del mítico folklorista, Hernán Nieto, quien mantiene vigente su legado.

El Paseo Ameghino de la ciudad de Salta abrirá sus puertas para el Festival Chango Nieto a las 19 horas y sus organizadores remarcaron desde las redes sociales: “Más allá de su propuesta musical, el festival tiene un fin solidario: ayudar a familias y merenderos de Santa Victoria, Salta”.

“Se invita a todos los asistentes a colaborar principalmente con leche, azúcar y alimentos no perecederos, los cuales serán destinados a quienes más lo necesitan”, instaron al público que acudirá al evento de folklore y agregaron: “Este encuentro no solo honra la memoria de Chango Nieto, ícono del folclore argentino, sino que también representa una oportunidad para unirnos como comunidad y brindar una mano solidaria”.

Cabe recordar que Carlos Alberto “El Chango” Nieto nació en la localidad salteña de Campamento Vespucio, cerca de Tartagal. En 1960 su familia se mudó a La Plata y allí comenzó a estudiar arquitectura. Cinco años más tarde, cuando llegó al Festival de Cosquín por primera vez, como un joven y desconocido folklorista, terminó llevándose el Premio Revelación.

A lo largo de su carrera grabó más de 600 canciones y recibió gran cantidad de premios. En una época en la que todos los intérpretes se colgaban una guitarra, Nieto causó curiosidad por ser el primer solista con bombo. También llamaba mucho la atención que cerrase los ojos al cantar. Su música también sonó en vivo en países de América Latina y Europa, además de Estados Unidos y Canadá. Falleció a los 64 años, el 31 de enero de 2008.

La lista de artistas invitados al Festival Chango Nieto.

El legado del Chango Nieto, con su hijo Hernán

Como se indicó, Hernán Nieto ha sabido construir su recorrido propio, guiado por la música que lo marcó desde la infancia. "Es un legado, por lo que fue mi padre en la música folklórica. De chico me enamoré tanto de nuestra música... Él nos enseñó a amarla tanto que yo decía: ‘quiero ser como mi papá’", expresó el artista y ex rugbier profesional en una entrevista reciente.

"Sigo su forma de cantar, muy reconocida dentro de nuestro folklore, y la gente es muy agradecida conmigo cuando me escucha cantar, por traerlo de alguna manera de nuevo. Y si además puedo hacer cosas propias y que la gente las tome, es un premio grande", agregó en diálogo con El Garage de Data, donde reveló que tiene una debilidad: "Algo que me encanta cantar y me encanta ver bailar es la zamba carpera, esa mezcla de chacarera y zamba que la hace muy vistosa".

Por otra parte, también aclaró: "A mi padre le preguntaban qué pensaba del folklore joven y él decía que no hay un folclore joven y otro tradicional, hay un solo folklore. No existe esa división, existen corrientes, gente que va sumando cosas, algunas perduran y otras no, pero nuestra raíz no cambia".