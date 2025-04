"A Sixto lo habría conocido de todas formas", comenzó Gieco en un extenso posteo que realizó en sus redes sociales y agregó: "Pero me llegó a través de un cassette que me pasó un chico que vivía en mi edificio". "Me dijo: 'Si te gusta el folklore, tenés que escuchar esto'. Lo puse y fue como la luz, un descubrimiento importante. Como escuchar por primera vez a Ry Cooder o a Atahualpa Yupanqui, o descubrir que existe la música afgana", expresó.