Las 10 mentiras que nadie notó en la biopic de Bob Dylan con Timothée Chalamet

Las 10 mentiras que nadie notó de la biopic de Bob Dylan.

A Complete Unknown, biopic de Bob Dylan dirigido por James Mangold, protagonizado por Timothée Chalamet y nominado a ocho premios Oscar, ya está en cines, y como ocurre con toda obra basada en hechos reales, lo que muchos se preguntan es cuánto de realidad y cuánto de ficción tiene la cinta

Es importante remarcar que la película A Complete Unknown se basa libremente en el libro de Elijah Wald publicado en 2015 Dylan Goes Electric!: Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties, ficcionando o reformulando varios elementos y tomándose algunas licencias creativas. Aparte de esto, hay que destacar que el propio Bob Dylan se inventó a sí mismo, imaginando un pasado nunca ocurrido como, por ejemplo, que se trabajó en una feria ambulante a los 13 años, y cargando su propia autobiografía de afirmaciones cuestionables.

10 mentiras de la nueva película de Bob Dylan

El comienzo de A Complete Unknown se sitúa en enero de 1961 y muestra a Dylan llegando solo y sin apenas equipaje a Nueva York. No obstante, en realidad el artista estuvo acompañado en el viaje y durante esa primera semana en la ciudad por su amigo Fred Underhill, que no aparece en el filme tal y como apunta la revista Rolling Stone.

se sitúa en enero de 1961 y muestra a Dylan llegando solo y sin apenas equipaje a Nueva York. No obstante, en realidad el artista estuvo acompañado en el viaje y durante esa primera semana en la ciudad por su amigo Fred Underhill, que no aparece en el filme tal y como apunta la revista Rolling Stone. En el filme de Mangold, Bob Dylan conoce a Woody Guthrie convaleciente en un hospital y a Pete Seeger junto a su cama. En ese primer encuentro, y a petición del enfermo, el joven canta 'Song to Woody'. No obstante, esta escena contiene multitud de inexactitudes ya que Dylan conoció a Guthrie y Seeger en contextos diferentes y, desde luego, no en un hospital. Además, el artista no escribió 'Song to Woody' hasta después de su primer encuentro con Guthrie, no antes.

conoce a Woody Guthrie convaleciente en un hospital y a Pete Seeger junto a su cama. En ese primer encuentro, y a petición del enfermo, el joven canta 'Song to Woody'. No obstante, esta escena contiene multitud de inexactitudes ya que Dylan conoció a Guthrie y Seeger en contextos diferentes y, desde luego, no en un hospital. Además, el artista no escribió 'Song to Woody' hasta después de su primer encuentro con Guthrie, no antes. Si bien al llegar a Nueva York, Bob Dylan carecía de hogar y pasaba muchas noches en casas de conocidos, no se quedó en la de Seeger, tal y como relata la cinta.

carecía de hogar y pasaba muchas noches en casas de conocidos, no se quedó en la de Seeger, tal y como relata la cinta. Mientras que en A Complete Unknown Joan Baez y Dylan se conocen fortuitamente cuando ambos cantan en Gerde's Folk City, el legendario local de Greenwich Village, en realidad la cantante acudió alli específicamente para verlo junto a su novio

se conocen fortuitamente cuando ambos cantan en Gerde's Folk City, el legendario local de Greenwich Village, en realidad la cantante acudió alli específicamente para verlo junto a su novio En la película, Dylan pasa la noche de la Crisis de los Misiles en Cuba con Baez y'aunque en la realidad ambos mantuvieron un breve romance, la segunda vez que se vieron el artista estaba más interesado en la hermana Además, en la película, la mañana del día después, la cantante encuentra un borrador de 'Blowin' in the Wind', tema que data de meses antes de la crisis.

No hay registros de que Baez y Dylan cantaran 'Girl From the North Country' en el Festival Folk de Monterey de 1963, sino que interpretaron With God on Our Side'. Asimismo, en el evento real, el artista no tocó The Times They Are A-Changin, como nuestra la película y tampoco actuó justo después de Johnny Cash.

cantaran 'Girl From the North Country' en el Festival Folk de Monterey de 1963, sino que interpretaron With God on Our Side'. Asimismo, en el evento real, el artista no tocó The Times They Are A-Changin, como nuestra la película y tampoco actuó justo después de Si bien la gira de Baez y Dylan a lo largo de la costa este norteamericana tuvo lugar en un momento complicado de la relación de ambos, no hay constancia de que discutieran en el escenario por interpretar 'Blowin' in the Wind' (aunque es cierto que por aquel entonces el cantante no estaba interesado en tocar ese tema).

no estaba interesado en tocar ese tema). El cantante de folk Bob Neuwirth fue, por un tiempo, amigo inseparable de Dylan pero, al contrario de lo que muestra la película, no entró en su vida en 1965, tras un encuentro fortuito en un ascensor, sino antes, en 1961, en un festival

Sin duda, un momento culminante de la película de Mangold se produce cuando Dylan decide tocar la guitarra eléctrica en el Festival de Folk de Newport. No obstante, esta no fue su última actuación en el mismo, sino que luego volvería al escenario con un par de canciones acústicas, no solo una como muestra el filme

de Mangold se produce cuando Dylan decide tocar la guitarra eléctrica en el Festival de Folk de Newport. No obstante, esta no fue su última actuación en el mismo, sino que luego volvería al escenario con un par de canciones acústicas, no solo una como muestra el filme Por otro lado, A Complete Unknown aprovecha el revuelo causado en Newport para incluir la acusación de uno de los asistentes al festival que tilda a Dylan de "Judas"... una acusación que realmente se hizo en otro momento y lugar, el 17 de mayo de 1966, en el Free Trade Hall de Manchester.

Con información de Europa Press.