"No hay chances": el inesperado rechazo que sufrió Mario Pergolini para Otro Día Perdido

Pergolini recibió una dura negativa.

En la televisión argentina hay códigos no escritos, pero uno parece inquebrantable: a Mario Pergolini no se lo rechaza. O al menos eso se creía hasta ahora. Porque en pleno armado de su esperado regreso con Otro Día Perdido por El Trece, el conductor se topó con una respuesta que en el medio todavía genera ruido. Y no fue de cualquiera.

¿Quién rechazó ser entrevistado por Pergolini?

El protagonista del “no” fue Nico Occhiato, el hombre fuerte del streaming que viene construyendo un imperio con Luzu TV. Según trascendió en las últimas horas, la producción del ciclo de Pergolini lo contactó para sumarlo como invitado en esta nueva etapa, pero la respuesta fue tan directa como inesperada: “No hay chances”.

Nico Occhiato rechazó ir a Otro Día Perdido.

La frase, que rápidamente empezó a circular en el ambiente, sorprendió más por el destinatario que por el contenido. No es habitual que alguien le cierre la puerta a Pergolini, mucho menos en el contexto de su vuelta a la pantalla chica, donde cada nombre convocado suma expectativa. Sin embargo, esta vez el dueño de Luzu eligió bajarse antes de siquiera sentarse a negociar.

Lo curioso es que entre ambos no habría ningún conflicto personal. De hecho, Occhiato ya había compartido espacio con Pergolini en un especial de Luzu, donde incluso el histórico creador de CQC aceptó jugar de visitante en el terreno del streaming.

¿Por qué Occhiato rechazó la invitación?

La negativa no pasaría por egos heridos ni viejas internas, sino por una cuestión mucho más terrenal: la agenda. Hoy, el presente de Occhiato está completamente atravesado por su proyecto digital. No solo lidera Nadie Dice Nada, uno de los programas más vistos del ecosistema streaming, sino que además está metido de lleno en la producción de una serie para Disney basada en su propia historia y la de su familia.

De todas formas, los rumores de que el dueño de Luzu estaría enojado por las acusaciones de utilizar bots que le hizo Mario Pergolini. Algo que el nacido en Villa Luzuriaga siempre decidió mostrar que no era así como se decía y hasta se ha enojado con los que lo apuntaban con eso.

Mientras tanto, Luzu TV sigue expandiendo su grilla como si fuera un canal tradicional, pero con lógica de plataforma. La programación arranca temprano con propuestas informativas y de entretenimiento liviano, sigue con los tanques de media mañana y se estira hasta la tarde con formatos cada vez más variados. Todo bajo el mando de una estructura que no para de crecer.