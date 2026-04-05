La emoción de Mario Pergolini en pleno programa.

El ciclo de Mario Pergolini en El Trece, Otro Día Perdido, volvió luego de sus vacaciones. Con episodios renovados, el programa vuelve a convocar una gran audiencia atestada frente a la televisión para poder ver a invitados de lujo y las clásicas preguntas del entrevistador, acompañadas del humor de Radagast y los aportes de la flamante incorporación: Evenlyn Botto.

Con motivo del 2 de Abril, decidieron llevar al estudio a Marcelo Lapajufker, soldado clase 1963 que llegó a las Malvinas a poco de cumplir los 19 años. Ante las cámaras enseñó una carta que una abuela del colegio Euskal Echea de Llavallol redactó a mano para un soldado caído llamado Ignacio María Indino (de esa escuela), cuando el presentador intentó leerla, no pudo aguantar las lágrimas.

Mario Pergolini.

"Dice 'querido soldadito, perdoná que te diga así...'", tras entrecortarse su voz, se detuvo. "No, no se puede", expuso Pergolini. "¿No podés?", le consultó Marcelo. "No, la verdad que no", replicó el trabajador de prensa mientras se sobaba las lágrimas y buscaba tranquilizarse. El excombatiente deslizó, entonces: "Me hice amigo de los directores (de esa escuela); de los profes y los chicos contentos, quieren saber. Esas cosas sirven. Y tu emoción también sirve".

"Es que lees la primera línea y... ves todo. Hagamos una cosa, vamos al corte y regresamos en un momento", propuso mientras se veía como Rada y Evelyn Botto también estaban conmocionados.

¿Qué decía la carta que intentó leer Pergolini?

La carta fue redactada por Delia de Dubilet el 7 de junio de 1982 y reza lo siguiente:

“Querido soldadito: perdona que te diga así, pero vos podés ser mi nieto (tengo uno de 17 años). Yo no soy alumna de este colegio, sino que soy la abuela de cuatro nietos que concurren al Euskal Echea, uno de 14 años, que está en 2 año y tres nenas, una en 5 grado otra en 4 y otra en 1. Todos han escrito cartas, agradeciéndoles mucho lo que estás haciendo por todos nosotros arriesgando tu preciosa vida, para defender a ‘Nuestra Queridísima Patria’ del vil invasor. Pero si Dios quiere y la Virgen del Rosario los llevaran a la VICTORIA final, ya que las cosas justas siempre triunfan.

Me gustaría un día conocerte para poder abrazar a un héroe. Estamos todos los argentinos muy orgullosos de tener tan grandes patriotas como son Uds. Adelante con todo nuestro valor y hasta la victoria final. ‘Viva la patria’. Te mando un gran abrazo. Delia de Dubilet.”