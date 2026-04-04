Preocupación en El Trece: importante figura reveló que padece un duro trastorno neurológico

Figura de El Trece hizo una importante confesión.

Una de las actrices más importantes de la televisión argentina, que protagonizó ATAV, el éxito de El Trece, contó que sufre un problema neurológico que también padrece una importante estrella de Hollywood. Lo reveló en una entrevista con Mario Pergolini y dejó a todos sorprendidos.

¿Quién es la figura de El Trece que tiene un trastorno neurológico?

Se trata de Gloria Carrá. La actriz sorprendió al contar en Otro Día Perdido que convive con un trastorno neurológico poco conocido: prosopagnosia, también llamada “ceguera facial”. Sí, literalmente le cuesta reconocer caras. Incluso las de personas cercanas.

Gloría Carrá reveló que tiene un trastorno neurológico.

“Cada vez que digo que no reconozco caras, me responden ‘yo tampoco me acuerdo de los nombres’, pero no tiene nada que ver”, explicó, marcando la diferencia entre un simple olvido y una condición real que afecta el funcionamiento del cerebro.

¿Cómo es el trastorno que sufre Gloria Carrá?

Según detalló, su cerebro no logra procesar correctamente los rostros. “Es algo que no puedo. El cerebro no puede ordenar la cara”, contó, dejando en claro que no se trata de distracción ni desinterés.

Carrá relató situaciones tan incómodas como repetidas: saludar varias veces a la misma persona sin darse cuenta, confundirse en encuentros cotidianos o quedar expuesta sin querer. “Quedo mal de verdad”, admitió, entre la honestidad y la resignación.

Incluso recordó momentos de alto estrés durante la crianza de su hija. “Las madres me traían a los chicos, pero cuando los venían a buscar no sabía cuál tenía que entregar”, confesó. Escena digna de comedia… si no fuera porque es completamente real.

La dificultad también aparece en algo tan simple como ver una serie o una película. “Si los protagonistas se parecen, ya no puedo seguir la historia”, contó, reflejando hasta qué punto este trastorno atraviesa su vida diaria.

Porque en un medio donde la imagen lo es todo, Carrá puso en palabras una dificultad invisible que afecta a un pequeño porcentaje de la población, pero que casi no tiene visibilidad. En el mundo se conoció cuando Brad Pitt salió a contar que sufría algo parecido.

Así, detrás de una carrera sólida y personajes memorables, aparece otra realidad: la de una actriz que, paradójicamente, convive con un mundo de caras que muchas veces no puede reconocer.