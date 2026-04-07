Éxito total en Formosa: el Mercado Comunitario de Emprendedores comercializó más de $9 millones en Pascuas

La provincia de Formosa llevó adelante una nueva edición especial del Mercado Comunitario de Emprendedores, organizada por la Subsecretaría de Empleo, en el marco de las celebraciones por Pascuas. La propuesta, que se desarrolló durante el fin de semana, combinó producción local, actividades culturales y espacios recreativos, donde se generó un volumen total de comercialización de más $9.859.560.

La iniciativa reunió a más de 40 emprendedores que ofrecieron una amplia variedad de productos, entre los que se destacaron elaboraciones típicas de la fecha como roscas y huevos de Pascua artesanales, además de opciones dulces y saladas pensadas para las celebraciones. La oferta incluyó también sectores específicos como el gastronómico, el espacio mujer, el sector matero y un área temática oriental.

Durante las jornadas, los asistentes pudieron participar de diversas actividades recreativas, especialmente destinadas a las infancias, junto con propuestas formativas como una clase magistral de elaboración de productos de Pascua, a cargo de especialistas. Asimismo, se realizó un espectáculo infantil en vivo que aportó entretenimiento para el público presente.

La subsecretaria de Empleo, María Ángeles Vicentín, destacó la participación de los emprendedores y valoró la diversidad de propuestas disponibles, al mismo tiempo que señaló que el objetivo es ofrecer a la comunidad alternativas accesibles para las celebraciones, al tiempo que se impulsa el desarrollo de la economía local.

En el evento también estuvieron presentes programas provinciales como Soberanía Alimentaria Formoseña, que presentó una canasta especial con productos para Pascuas, y la Dirección de Género de la Policía de Formosa, que participó con un stand informativo. Desde la organización resaltaron que este tipo de espacios permiten acompañar a los emprendedores no solo a través de instancias de capacitación, sino también brindándoles lugares de comercialización libres y gratuitos, fortaleciendo así el entramado productivo local.

La importancia del Mercado Comunitario de Emprendedores

El MCE no solo ofrece un espacio para exhibir y vender productos, sino que también garantiza una formación integral en áreas fundamentales como marketing, publicidad, finanzas, costos, uso de billeteras virtuales y diseño de logos. Mariana Acosta, administradora del área de Comercialización de la Subsecretaría de Empleo, destacó que el programa no se limita a la comercialización, sino que proporciona el conocimiento necesario para que cada emprendedor pueda posicionar sus productos de manera efectiva. Todas las capacitaciones son dictadas por profesionales especializados y cuentan con un seguimiento continuo para asegurar el progreso de los participantes.

Para quienes aún no tienen claro en qué área emprender, el programa ofrece entrevistas personalizadas con el equipo de emprendedurismo de la Subsecretaría de Empleo. Estas reuniones permiten identificar habilidades y pasiones que pueden transformarse en un proyecto sólido. Muchas personas descubren talentos ocultos o nuevas oportunidades gracias a este acompañamiento, lo que les permite iniciar su camino con mayor seguridad y planificación.

El mercado abarca una amplia variedad de rubros, incluyendo gastronomía, producción artesanal, viveros, artículos de limpieza y productos cárnicos. Esta diversidad facilita que los emprendedores formoseños accedan a nuevas oportunidades y lleguen a un público más amplio. Además de contar con un punto fijo en el barrio La Paz, donde funciona todos los viernes por la mañana, el MCE organiza mercados móviles en diferentes barrios de la ciudad y en localidades del interior, como Herradura, El Espinillo y Pirané. También desarrolla ediciones temáticas los primeros fines de semana de cada mes en el Galpón G, con propuestas específicas para distintos sectores productivos.