¿Te mareás al viajar? Esta aplicación tiene la solución

La app utiliza una tecnología poco convencional basada en sonido para reducir síntomas como náuseas o vértigo.

Samsung acaba de lanzar una app gratuita que promete aliviar uno de los problemas más comunes al viajar: el mareo. Se llama Hearapy, está disponible en Android y utiliza una tecnología poco convencional basada en sonido para reducir síntomas como náuseas o vértigo. La propuesta apunta a convertirse en una alternativa simple y accesible frente a los métodos tradicionales.

La clave de esta aplicación está en la reproducción de un tono específico de 100 Hz durante unos 60 segundos. Según la compañía, este sonido estimula el sistema vestibular del oído interno, responsable del equilibrio, y podría ayudar a disminuir el malestar durante viajes en auto, avión u otros medios de transporte.

Cómo funciona Hearapy, la app de Samsung

A diferencia de otras soluciones, Hearapy no utiliza música relajante ni sonidos ambiente. En cambio, emite una onda sinusoidal grave diseñada para “preparar” al cuerpo antes del movimiento. El usuario solo tiene que ponerse auriculares, reproducir el tono y esperar alrededor de un minuto.

Este breve estímulo auditivo podría generar un efecto que se extiende hasta dos horas, según afirma Samsung. La app incluso permite ajustar la duración del sonido entre 40 y 120 segundos, dependiendo de la necesidad de cada usuario.

La idea se basa en investigaciones de la Universidad de Nagoya (Japón), donde se analizó qué frecuencias sonoras ayudan a mejorar la estabilidad corporal en situaciones de movimiento. Los estudios señalaron que los 100 Hz son especialmente efectivos para estimular el equilibrio.

Compatibilidad y límites de la tecnología

Si bien la aplicación es gratuita y funciona con la mayoría de auriculares, Samsung recomienda usar los Galaxy Buds4 Pro, ya que están optimizados para reproducir este tipo de frecuencias con mayor precisión.

Este sonido estimula el sistema vestibular del oído interno, responsable del equilibrio, y podría ayudar a disminuir el malestar.

De todos modos, la propia empresa aclara que no se trata de una cura definitiva. La efectividad puede variar según cada persona y también depende de la calidad de los auriculares utilizados.

Con esta apuesta, Samsung explora un uso diferente del audio en dispositivos móviles, alejándose del entretenimiento para meterse de lleno en el terreno del bienestar. Una solución llamativa que, aunque todavía genera dudas, podría ser clave para quienes sufren mareos cada vez que se suben a un vehículo.