Samsung lanza dos celulares con funciones de gama alta a bajo precio

La marca refuerza su estrategia de ofrecer dispositivos más longevos y completos para el uso cotidiano.

Samsung Electronics presentó oficialmente los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, dos smartphones de gama media que apuestan fuerte por la inteligencia artificial, mejor rendimiento y mayor durabilidad. Con hasta seis años de actualizaciones de sistema y seguridad, la marca refuerza su estrategia de ofrecer dispositivos más longevos y completos para el uso cotidiano.

El Galaxy A57 5G se posiciona como el modelo más potente de la serie, con un diseño más delgado, mejoras en cámara y nuevas funciones de IA. Ambos equipos llegan con la última versión de One UI, que incorpora “Awesome Intelligence”, una serie de herramientas pensadas para simplificar tareas diarias, desde la edición de fotos hasta la organización de contenido.

Inteligencia artificial más útil en el día a día

Una de las principales novedades es la mejora en las funciones de inteligencia artificial. La app de grabadora suma transcripción y traducción automática de audios, ideal para reuniones o clases. También aparece AI Select, que permite seleccionar elementos en pantalla de forma más intuitiva y trabajar con ellos en múltiples ventanas.

En fotografía, Object Eraser mejora la eliminación de objetos no deseados, mientras que en el A57 5G se suma Best Face, pensada para lograr mejores fotos grupales. A esto se agregan herramientas como filtros inteligentes, sugerencias de edición y recorte automático de video.

Además, el clásico “Rodear para buscar” con Google ahora reconoce múltiples objetos en una misma imagen. En paralelo, el asistente Bixby evoluciona con comandos más naturales, y se integra con Google Gemini para ejecutar tareas más complejas entre apps.

Samsung presentó oficialmente los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G.

Mejoras en cámara, batería y rendimiento

En el apartado fotográfico, ambos modelos incorporan una cámara principal de 50 MP con mejoras en procesamiento de imagen y modo nocturno optimizado. El A57 5G suma un procesamiento más avanzado que reduce el ruido y mejora el detalle, incluso en condiciones difíciles.

El rendimiento también da un salto gracias a mejoras en CPU, GPU y NPU, lo que se traduce en una experiencia más fluida para multitarea, gaming y consumo de contenido. La batería de 5.000 mAh promete hasta dos días de uso, con carga rápida que alcanza el 60% en media hora.

En diseño, los equipos mantienen una estética moderna con pantalla Super AMOLED+ y certificación IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo.

Seguridad y disponibilidad

En seguridad, Samsung refuerza su propuesta con Samsung Knox Vault, junto con nuevas funciones de privacidad y alertas inteligentes para proteger datos sensibles.

Los Galaxy A57 5G y A37 5G estarán disponibles desde el 10 de abril en mercados seleccionados, con varias opciones de color para cada modelo.