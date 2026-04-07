Los mercados festejan la tregua mientras pierden fuerza las amenazas de Trump

Los mercados financieros internacionales festejaron inmediatamente este martes a la noche la noticia de una tregua en la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en Medio Oriente, que se reflejó en una rápida caída del precio del petróleo por debajo de los 100 dólares el barril y los índices de futuros bursátiles anticipando una suba de las acciones, aún antes de conocerse la posición de Teherán e incluso de Israel, que siguió son sus ataques a infraestructura civil iraní.

El petróleo Brent bajó en las primeras operaciones pos anuncio a 103 dólares el barril y volvió a cotizar por encima del petróleo WTI de referencia en Estados Unidos, que desde un pico de 119 dólares se desplomó más de 9% y se ubicó en torno de los 100 dólares. En los siguientes minutos, rompieron la barrera de los 100 dólares.

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Los futuros de los índice bursátiles rápidamente reflejaron subas superiores a 2% tanto en los mercados europeos como en Wall Street, donde el índice S&P 500Vix, que anticipa la volatilidad, se desplomó más de 7% reflejando una fuerte tendencia alcista de las acciones.

El presidente Donald Trump informó a través de su red social que a partir de conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del jefe del Ejército, el mariscal de Campo Asim Munir, accedió a una tregua de dos semanas durante la que no habrá ataques militares e Irán permitirá la navegación del Estrecho de Ormuz. La información fue también confirmada por fuentes iraníes, que destacaron a la vez la mediación de China.

Israel no se había pronunciado sobre la tregua y mantuvo los ataques sobre la infraestructura de Irán, concentrados en la planta de aluminio de Arak y el complejo petroquímico de Fajr en Mahshahr.

El posteo del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidiendo una tregua de dos semanas fue la primera señal que influyó sobre las expectativas del mercado, logrando el primer cambio de tendencia y de precios del petróleo en suba y mercados en rojo se pasó a bajas y verdes. No fue el texto del posteo en la red social “X” en sí lo que influyó sino la percepción de que el texto había sido acordado con la Casa Blanca y contaba con el aval del presidente Donald Trump. Es que en la primera versión se filtró una línea que advertía que se trataba de un texto en borrador elaborado para la difusión del primer ministro.

Las fuentes habilitadas por Trump salieron inmediatamente a validar la posición de Sharif y reconocer que Trump estaba analizando el pedido, que incluía dos semanas de tregua en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la apertura del Estrecho de Ormuz a la libre navegación por parte de las autoridades de Teherán.

La Casa Blanca inmediatamente afirmó que "habrá una respuesta" y desde Irán afirmaron que está "revisando positivamente" la propuesta de Pakistán. De todas maneras, funcionarios estadounidenses y árabes afirman que las conversaciones se centran en conseguir una "prórroga del plazo, no un acuerdo".

En Estados Unidos, creció la presión política por aplicar la 25ª enmienda constitucional que permite declarar que el presidente está incapacitado para desempeñar las facultades y obligaciones de su cargo y habilita la sucesión inmediata del vicepresidente.

La posibilidad de que suceda son prácticamente nulas, aunque 55 representantes del Congreso, 2 senadores y el gobernador del estado de Illinois, J. B. Pritzker, pidieron que se active ese procedimiento, pero el hecho de que sea uno de los principales temas de discusión en Washington plantea dudas sobre la evolución de los mercados.