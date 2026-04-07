Crisis en el transporte: las empresas y los choferes desconfían del Gobierno y no descartan un paro en la negociación a contrarreloj

La crisis en el sistema de transporte no parece tener un final certero y, a pesar de promesesas de pago por parte del Gobierno, tanto las empresas como los trabajadores desconfían del giro de dinero en las próximas horas. De esta forma, el transcurrir de las primeras horas del miércoles definirá si habrá paro o no durante la jornada. Aún si el depósito llega, la reducción de la frecuencia de colectivos seguirá de igual manera.

Fuentes cercanas a las cámaras empresarias del transporte advirtieron que el servicio podría verse comprometido en los próximos días debido a la falta de pagos por parte del Estado y al fuerte aumento en los costos operativos, especialmente el combustible. Según señalaron desde el sector, fueron convocadas a una reunión para este jueves a las 10.30 en la Subsecretaría de Transporte, donde se les prometió el giro de los fondos adeudados correspondientes a enero, febrero y marzo, además de un anticipo de abril. Sin embargo, aclararon que se trata de un compromiso “de palabra” y recordaron que en ocasiones anteriores hubo anuncios similares que no se concretaron.

En ese contexto, explicaron que, aun si los fondos se depositaran en las próximas horas, los tiempos del sistema bancario impedirían que las empresas puedan pagar los salarios en tiempo y forma. Esto abre un escenario de incertidumbre respecto a posibles medidas de fuerza por parte de los choferes, cuya definición dependerá de los gremios.

"Mañana se paga.... cuarto día hábil tal como lo establece la norma", afirmó una fuente cercana al Gobierno a El Destape. Desde las cámaras evitaron anticipar decisiones sindicales, aunque estimaron que, si se efectiviza un pago significativo, podría primar el “sentido común” y evitarse un conflicto mayor.

Por otro lado, remarcaron que el problema no se limita a la deuda salarial. Advirtieron que el incremento del precio del gasoil —que, según indicaron, subió un 46% en el último mes— vuelve insostenible la operación del servicio si no se actualizan los aportes estatales.

“Si se paga lo adeudado y el anticipo de abril con valores desactualizados, en pocos días volveremos a estar en la misma situación”, sostuvieron, al tiempo que reclamaron que el Gobierno reconozca el impacto del nuevo costo del combustible.

En paralelo, confirmaron que la reducción en la frecuencia del servicio se mantendrá. Actualmente, la oferta de transporte opera con recortes de entre el 30% y el 40%, dependiendo del horario, y no se prevén mejoras inmediatas hasta que se resuelva el conflicto financiero.

Paro de transporte: qué dice la UTA

Desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se le hizo saber al Gobierno que de no concretarse los pagos este miércoles, habrá retención de tareas por parte de los choferes. “Estamos ante la incertidumbre de pago de salarios en boca de líderes de las cámaras empresarias. Se aclara que la falta de cobro el 8 de abril puede generar la automática abstención de tareas de todos los trabajadores”, escribió el secretario general del gremio Roberto Fernández en dos cartas enviadas al secretario de trabajo Julio Cordero y al de transporte Fernando Cortés. Insta a la intervención de ambas oficinas del Ejecutivo para evitar el paro. “Tuvimos una pascua seca”, se quejó Fernández en representación de los choferes.

En tanto, desde el sector privado indicaron que hay un compromiso de último momento de las autoridades para transferir un porcentaje del monto adeudado por subsidios. "Estarán girando casi la mitad. Con eso se hará frente a los salarios y a los descubiertos bancarios hasta hoy. Se estará acreditando a las 4 de la mañana y durante el día la mayoría de las empresas podrá abonar”, anticiparon.

Entrada la tarde los mismos empresarios descartaban un lock out patronal que parase el servicio en su totalidad pero sí continuarán las menores frecuencias por el aumento del gasoil. La escena que se proyecta para los próximos días es la misma que se vivió este martes.