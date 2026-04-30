Neuquén: murió un hombre tras ser atacado por avispas “chaquetas amarillas” mientras cortaba leña

La provincia de Neuquén registró un ataque mortal de un enjambre de avispas denominadas "chaquetas amarillas". La víctima fue identificada como Juan Carlos Sandoval, de 67 años. Testigos del hecho informaron que el hombre se encontraba cortando leña con un vecino sobre la ruta provincial número 21 cuando fue embestido, de un momento a otro, por un conjunto de avispas en la localidad de Loncopué.

Tras haber sido alcanzado por los insectos, el individuo logró refugiarse en su propio vehículo y llamó a emergencias. Sin embargo, cuando los médicos arribaron al lugar, el hombre ya había fallecido a raíz de un shock anafiláctico. Se trata de una reacción alérgica de extrema gravedad que puede causar la muerte en tan solo minutos. Esto es porque se produce un colapso cardiovascular y respiratorio.

Además de la picadura de avispas o abejas, cabe aclarar que este shock puede producirse por otras causas como:

Ingerir alimentos en mal estado como nueces o mariscos

Consumo de medicamentos como la penicilina

En general, se presentan síntomas como enrojecimiento de la piel, urticaria, picazón y ardor, inflamación en los labios, dificultad para respirar, mareos, vómitos y diarrea. Según expertos, la clave está en actuar muy rápido. En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la médica Valeria El Haj se refirió al tipo de tratamiento que debe tener una persona con un shock anafiláctico: "El abordaje siempre dependerá del caso y de su severidad. Puede incluir el uso de antihistamínicos, colirios, sprays nasales, corticoides tópicos, inhaladores o inmunoterapia específica".

Ataque mortal de avispas "chaquetas amarillas": por qué ocurrió

El ataque de las avispas ocurrió porque estando en la ruta provincial 21, tanto Sandoval como su compañero cortaron un árbol que tenía un panal lleno de estos insectos que se abalanzaron de inmediato contra el hombre. Desde el Hospital Loncopué pudieron determinar que Sandoval murió 10 o 15 minutos después del brutal ataque de las chaquetas amarillas. Por otro lado, algo que agravó su cuadro es que sufría de enfermedades crónicas.

Cómo son las avispas "chaquetas amarillas" y qué cuidados hay que tener

Las avispas chaquetas amarillas son un tipo de insecto invasor y sumamente agresivo que, como en este caso, puede provocar la muerte. Tienen una longitus de 1.5 cm y su cuerpo combina los colores negros y amarillos. Además sus antenas son negras y suelen hacer nidos debajo de la tierra. Los especialistas indican que se trata de un insecto carroñero y carnívoro que puede llegar a picar múltiples veces.

Las recomendaciones principales -si se comparte algún lugar con estos insectos- tienen que ver con mantener la calma y no hacer movimientos bruscos. Tampoco hay que espantarlas y tratar de usar ropa clara puesto que los colores oscuros las atraen. En los picnics o días de campo, se sugiere tapar los alimentos para que el olor no las atraiga.