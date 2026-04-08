La Municipalidad de Neuquén puso en marcha la obra vial que modificará la circulación en uno de los principales puntos de ingreso y egreso de la ciudad.

El proyecto abarca conexiones entre la Avenida Alfonsín, Doctor Ramón, Salta, Jujuy y la diagonal 9 de Julio, en un sector que concentra un alto volumen de tránsito. Las modificaciones buscan ordenar el área y facilitar el pasaje desde y hacia distintas zonas de la capital provincial.

"Acceso Norte más ágil. Neuquén avanza con la construcción de un nuevo puente elevado para mejorar la circulación. Una obra estratégica que permite desplazamientos más rápidos, reduce las demoras y mejora la experiencia diaria de quienes transitan la ciudad", repasó el ejecutivo local en X.

¿Cómo es la obra que Neuquén puso en marcha?

El corazón del proyecto es una estructura elevada con forma de "Y" que permitirá segregar los flujos vehiculares sin interrupciones. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló que el diseño está pensado para que el tránsito que llega desde el norte pueda derivarse de manera fluida:

Ingreso al Centro: A través de un puente elevado, los conductores podrán conectar directamente con la Diagonal 9 de Julio.

Derivación a Jujuy: El mismo puente permitirá una salida hacia la calle Jujuy, que contará con dos carriles de ingreso.

Vía de egreso: La calle Salta quedará configurada exclusivamente como mano de salida hacia el norte, pasando por debajo de la nueva estructura elevada.

Con una inversión aproximada de 17 mil millones de pesos, los trabajos se complementarán con pasarelas peatonales seguras, completando un diseño que priorizará tanto la agilidad del motor como la seguridad de quienes transitan a pie por el sector de la Plaza de la Diversidad.

"Desde el punto de vista urbano es una obra muy importante porque viene a completar un diseño que se inició hace varios años", insistió Nicola.