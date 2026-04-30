Verstappen se toma su tiempo para decidir futuro en la F1, dice que cambios en reglamento son mínimos

Max Verstappen de Red Bull antes del Gran Premio de Miami

Max Verstappen afirmó que se está tomando el tiempo ‌necesario para decidir ‌su futuro en la Fórmula 1 y calificó los recientes cambios en el reglamento como un "cosquilleo", en lugar de lo que realmente se necesitaba.

El cuatro veces campeón del mundo de Red ​Bull no ⁠es partidario de la nueva era ‌de motores del deporte y ⁠ha dado a entender ⁠que está lo suficientemente descontento como para marcharse.

"Todavía tengo tiempo y me lo ⁠estoy tomando con calma", declaró el ​jueves Verstappen, de 28 ‌años, antes del Gran ‌Premio de Miami.

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Sobre las normas revisadas ⁠que entrarán en vigor por primera vez en Miami tras el acuerdo alcanzado durante el parón obligatorio de ​abril, ‌consecuencia de la cancelación de las carreras de Oriente Medio debido a la guerra de Irán, dijo que no van lo suficientemente ⁠lejos.

"Tuvimos algunas reuniones muy positivas con la F1 y la FIA", dijo Verstappen. "Creo que ese es el punto de partida, esperemos que para el futuro. Por supuesto, con los cambios que se han hecho, ‌creo que es más bien un cosquilleo".

"Creo que todo el mundo ha hecho todo lo posible por hacer al menos algo. Pero es un cosquilleo. Todavía ‌no es lo que necesitamos para que (la clasificación) sea realmente a toda velocidad".

Los cambios ‌en el ⁠reglamento se han introducido en respuesta a las preocupaciones sobre ​la seguridad de los pilotos y la gestión de la energía.

Con información de Reuters