Cuenta DNI: los descuentos que hay para el martes 28 de abril 2026

Cuenta DNI.

En un fin de mes donde cada peso cuenta, Cuenta DNI es una herramienta clave para sostener el consumo cotidiano. Este martes 28 de abril de 2026, la billetera digital del Banco Provincia ofrece una batería de descuentos que combinan ahorro inmediato con reintegros significativos, especialmente en compras esenciales.

El menú de beneficios de este programa para este martes no solo es amplio, sino también estratégico. Con topes altos en mayoristas y descuentos sin límite en librerías, la clave está en organizar las compras para maximizar el ahorro.

En tiempos donde el bolsillo manda, estas promociones no son un detalle: son parte de una política activa para sostener el consumo y aliviar gastos. Y, al menos por este martes, la oportunidad está servida.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este martes

El plato fuerte de la jornada está en Nini Mayorista, con un 15% de descuento y tope de reintegro de $20.000 por persona. Además, quienes sean jubilados o jubiladas y cobren a través del Banco Provincia acceden a un 5% adicional, con un tope extra de $5.000.

Eso sí: el beneficio tiene condiciones claras. Solo aplica a compras realizadas con dinero en cuenta dentro de Cuenta DNI, y queda excluido para quienes tengan deudas en la entidad. Tampoco se activa si el pago se hace mediante QR de otras billeteras.

En paralelo, las librerías adheridas de toda la provincia ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro, vigente tanto lunes como martes. Una oportunidad estratégica en plena temporada de estudio y trabajo.

Cuenta DNI.

El esquema semanal también impacta de lleno este martes. Los comercios de cercanía, incluidas carnicerías, granjas y pescaderías, tienen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 semanales (alcanzable con $25.000 en consumos).

A esto se suman las llamadas “marcas destacadas”, con un 30% de ahorro todos los días, con tope mensual de $15.000 por marca. Entre ellas aparecen nombres fuertes del consumo como Havanna, La Fonte de Oro, Lucciano’s y Grido.

Transporte, supermercados y ferias: otros beneficios de Cuenta DNI que siguen vigentes

El ahorro no termina ahí. Cuenta DNI mantiene promociones activas todos los días:

Transporte público: 100% de ahorro pagando con NFC (tope mensual de $10.000 por tarjeta, solo en Android con Visa Débito).

100% de ahorro pagando con NFC (tope mensual de $10.000 por tarjeta, solo en Android con Visa Débito). Supermercados: descuentos en cadenas adheridas durante toda la semana, con 5% adicional para jubilados y pensionados.

descuentos en cadenas adheridas durante toda la semana, con 5% adicional para jubilados y pensionados. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento diario, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, también con tope semanal de $6.000.

En todos los casos, el reintegro se acredita entre 20 y 30 días después de la compra.