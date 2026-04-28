Modric se somete a una operación en el pómulo a semanas del Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Serie A - AC Milan vs Juventus - San Siro, Milán, Italia - 26 de abril de 2026. Luka Modric, del AC Milan, abandona el terreno de juego tras sufrir una lesión

Luka ​Modric se ha sometido con éxito a una intervención quirúrgica tras fracturarse el pómulo ‌izquierdo, dijo el ‌lunes la Federación Croata de Fútbol, a pocas semanas de que el centrocampista del AC Milan, de 40 años, participe en su quinta Copa Mundial.

Modric sufrió la lesión tras un choque de cabezas con el centrocampista de la ​Juventus Manuel ⁠Locatelli durante el empate a 0-0 de ‌la Serie A del domingo en ⁠San Siro. Abandonó el campo ⁠cuando quedaban 10 minutos para el final.

Aunque era evidente que sentía dolor, Modric permaneció en el ⁠banquillo hasta el final del partido sin ​recibir asistencia médica.

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La federación croata ‌informó que el equipo médico ‌de la selección se mantuvo en contacto ⁠con Modric, capitán del equipo, así como con su club.

"He estado hablando con Luka y le he deseado una operación satisfactoria ​y una ‌recuperación rápida y completa", dijo el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, en un comunicado.

"Estoy convencido de que hará todo lo posible para estar listo para el ⁠Mundial, y le brindaremos todo nuestro apoyo".

"Confío en que la recuperación vaya según lo previsto y en que Luka, como capitán del equipo, nos lidere en otra gran competición este verano".

El Milan ocupa el tercer puesto en la clasificación, a 12 ‌puntos del líder, el Inter de Milán, a falta de cuatro jornadas, y es dudosa la participación de Modric en lo que queda de temporada. Es posible que necesite una máscara protectora ‌si se recupera a tiempo para el Mundial.

La Copa Mundial, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, ‌comienza el ⁠11 de junio, y Croacia se enfrentará a Inglaterra, Ghana y Panamá ​en el Grupo L.

Con información de Reuters