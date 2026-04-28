Google firma un acuerdo de IA con el Pentágono, según The Information

Google, de Alphabet, ha firmado un acuerdo con el Departamento de Defensa de EEUU para utilizar sus modelos de inteligencia artificial en tareas clasificadas, según informó el martes The Information, citando a una persona familiarizada con el asunto.
El acuerdo permite al Pentágono utilizar la IA de Google para "cualquier fin gubernamental lícito", añade el artículo, sumándose así a OpenAI y a xAI, de Elon Musk, que ya tienen acuerdos con el Pentágono para el uso de modelos de IA en entornos clasificados.
Reuters no pudo verificar la información. Alphabet y el Departamento de Defensa de EEUU no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
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El Pentágono firmó en 2025 acuerdos por un valor de hasta 200 millones de dólares cada uno con los principales laboratorios de IA, entre ellos Anthropic, OpenAI y Google. El Pentágono busca preservar toda la flexibilidad en materia de defensa y no verse limitado por las advertencias de los creadores de la tecnología contra el uso de IA poco fiable en el armamento.
Un portavoz de Google Public Sector, la unidad que gestiona los asuntos del Gobierno de EEUU, dijo a The Information que el nuevo acuerdo es una enmienda a su contrato existente.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado al departamento que cambie su nombre por el de Departamento de Guerra, un cambio que requerirá la intervención del Congreso.
Con información de Reuters