Hongqi se fija en la planta de Stellantis en España para su expansión en Europa

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del fabricante de automóviles chino Hongqi se muestra en un concesionario Panavto en Moscú, Rusia

Por Qiaoyi Li, Nick Carey ​y Gilles Guillaume

PEKÍN, 28 abr (Reuters) - El fabricante chino de automóviles de lujo Hongqi, famoso por ser la marca preferida de Mao Zedong, está en conversaciones con Stellantis para ‌fabricar vehículos en una de las ‌plantas españolas del grupo propietario de marcas como Fiat y Jeep, en el marco de su expansión en Europa, según informaron cinco fuentes familiarizadas con el asunto.

El propietario de Hongqi, el fabricante estatal de automóviles FAW , está manteniendo las conversaciones con Stellantis a través del fabricante chino de vehículos eléctricos Leapmotor , según indicaron dos de las fuentes. Tanto FAW como Stellantis son inversores en Leapmotor.

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Estas conversaciones, de las que no se había informado anteriormente, podrían ​acelerar la expansión europea ⁠de Hongqi y sus planes de lanzar más de una docena de modelos de ‌vehículos eléctricos e híbridos en la región para 2028, al tiempo que ⁠le ayudarían a evitar gastar cientos de millones de ⁠dólares en una nueva fábrica.

"Esta es la forma en que Hongqi puede iniciar rápidamente la producción en Europa", dijo una de las fuentes, con conocimiento directo de las conversaciones. "Hongqi está ⁠utilizando esa red para conseguir una base de fabricación a través de Leapmotor ​y Stellantis".

Las conversaciones siguen en curso y es posible que no ‌den lugar a un acuerdo. Hongqi, FAW ‌y Leapmotor no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de ⁠Stellantis se negó a comentar sobre las conclusiones específicas de Reuters.

"Como parte de su actividad habitual, Stellantis mantiene conversaciones con una variedad de actores del sector en todo el mundo sobre varios temas, siempre con el objetivo último de ofrecer a los clientes las ​mejores opciones de ‌movilidad", dijo la persona.

LOS FABRICANTES DE COCHES CHINOS IMPULSAN SU EXPANSIÓN EN EUROPA

Hongqi es uno de los muchos fabricantes de automóviles chinos que se están expandiendo al extranjero con ambiciosos objetivos de ventas. Entre ellos se encuentran los grupos estatales Changan y Dongfeng .

Hongqi, que significa "bandera roja", tiene como objetivo vender un millón de ⁠vehículos al año para 2030, con al menos un 10% fuera de China, según otra de las fuentes. La producción en España supondría su primer punto de apoyo en Europa occidental.

Esta fuente señaló que la empresa también ha estado considerando Hong Kong como posible ubicación de producción, ya que se enfrentaría a menos aranceles sobre las exportaciones que desde China continental, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Leapmotor y Hongqi llegaron a un acuerdo el año pasado para ‌que Leapmotor suministrara una plataforma de vehículos eléctricos a Hongqi, lo que ayudaría a respaldar la expansión internacional de la marca más antigua tras décadas centrada en sedanes para los líderes del Partido Comunista.

Hongqi anunció el año pasado que lanzaría 15 modelos eléctricos e híbridos en Europa para 2028 en 25 mercados diferentes y presentó el EHS5, un SUV eléctrico compacto.

Stellantis comercializa modelos ‌de Leapmotor fuera de China y comenzará a producir vehículos para la empresa emergente de vehículos eléctricos en su planta de Zaragoza este año. Dos de las fuentes afirmaron que los vehículos ‌de Hongqi también se ⁠fabricarían en la fábrica de Zaragoza.

Reuters informó a principios de este mes de que Stellantis mantiene conversaciones avanzadas con Leapmotor para desarrollar conjuntamente un ​SUV eléctrico de la marca Opel utilizando la tecnología de la empresa china, que también se fabricaría en Zaragoza.

Con información de Reuters