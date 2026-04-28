Cerró una icónica cervecería.

El sector gastronómico es de los que más sufre la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y una importante cervecería del Conurbano cerró sus puertas por no poder subsistir a este presente.

Se trata de la cervecería "El Viejo Cine", de Longchamps, Almirante Brown, el cuál abrió en el 2021 donde estaba el clásico cine Teatro Avenida y era uno de los nuevos clásicos de la localidad.

Federico, dueño del bar, contó al medio De Brown que la decisión se tomó tras un combo de factores que volvieron inviable la continuidad del local. Otro comercio que sufre la caída en las ventas, el aumento sostenido de los costos fijos y una demanda que no logra repuntar.

"Hay poca gente en la calle y la economía del consumidor no acompaña", explicó y remarcó que se suma el frío que disminuye la frecuencia con la que la gente va a estos lugares. Algunos pueden sostenerse pero otros que ya venían con pocas ventas tienen que cerrar.

"Se terminó la temporada, empieza el frío y la gente deja de salir. El invierno pasado fue muy duro", señaló y sostuvo que mantener el espacio abierto "dejó de ser viable".

La crisis del sector gastronómico

Además remarcó que esto no es un caso aislado, sino que con el panorama actual pocos locales logran una estabilidad y que en muchos casos sólo abren los fines de semana.

"Hoy salir a comer es un lujo. A quien le preguntes en el entorno te dicen que si tienen la posibilidad de vender, lo hacen. Son pocos los que pueden sacar una ganancia de su local. Muchos lo están aguantando o están empatando", sumó.

Para cerrar, el dueño de El Viejo Cine, subrayó: "El sábado fue el último. Contentos ya que acompañó mucha gente, amigos, conocidos, vecinos y clientes de siempre. Fue un lindo finde para cerrar una etapa para nosotros y para este hermoso emprendimiento que lamentablemente no pudimos continuar".

El edificio ubicado en Yrigoyen 18.335 era el cine del pueblo en la década de 1950 y alcanzó su mayor popularidad en los años '60. Un incendió por causas desconocidas marcó el fin del lugar en 1975 y se mantuvo cerrado hasta diciembre de 2021.

Entre seis personas, cuatro de ellos hermanos, dieron vida a este nuevo emprendimiento que ahora se despide. El lugar no solo cerró sus puertas sino que también ya dio de baja sus redes sociales.