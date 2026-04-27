Cerró un histórico casino y despidió 50 trabajadores.

En el contexto de la crisis económica que produjo Javier Milei y su gobierno, 50 nuevos trabajadores fueron despedidos tras el cierre de un histórico casino que además busca pagarles el 50 por ciento de la indemnización.

Se trata del Casino de Esquel operado por Trewellyn S.A. de Chubut, que se escuda bajo el artículo 247 que habilita a las desvinculaciones con la mitad del pago por el resarcimiento.

"La empresa ratificó los despidos bajo el mismo artículo, el 247, por razones de fuerza mayor ajenas a la empresa", explicó Mario Muñoz vocero del grupo al medio Jornada Radio.

La firma sostuvo que el cierre se debió a que Lotería le bajó la licencia, aunque el organismo provincial desmintió esta versión. El gobierno provincial dictó una conciliación obligatoria que venció y la empresa ratificó el cierre y los despidos.

"Ya directamente somos ex empleados del Casino, con la última notificación que nos llegó. No hay chances de volver a la actividad. Pasamos a formar parte de los desempleados que existen en la provincia y el país", agregó Muñoz.

La empresa quiere pagar el 50 por ciento de las indemnizaciones

Cómo el Casino sostiene que como la decisión responde a factores externos, se justifica el 247: "La empresa sigue en la misma postura, justificando los despidos bajo ese artículo".

Pasó la conciliación obligatoria y no se dieron instancias de diálogo con la empresa para encontrar una salida alternativa a esta situación por lo cual crece la incertidumbre por el futuro. "Lotería está trabajando en armar los pliegos para una nueva licitación y esperamos que a corto plazo se consiga un nuevo operador", explicó Muñoz y los trabajadores piden que se garantice la continuidad laboral en ese proceso.

Al respecto, el vocero explicó que hubo compromisos informales por parte de las autoridades para que se de esta continuidad, aunque aclaró que todavía no se han plasmado en documentos oficiales. “Nos dieron su palabra de que en los pliegos se incluiría como condición tomar a los ex empleados, pero estamos a la expectativa de que eso se confirme”, señaló.

Sin embargo este no es el único reclamo por parte de los operarios del casino, ya que aseguraron que les deben el pago de haberes de marzo y los días que trabajaron en abril antes del cierre.

"Cobramos febrero, pero estamos litigando por marzo y estos días de abril, que todavía no fueron abonados. Presentamos un amparo colectivo a través de nuestra representante legal y esperamos definiciones en los próximos días", sumó.