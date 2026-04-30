Viviana Canosa contó la verdad tras los rumores de romance con Jorge Rial: "Estoy..."

Los periodistas se amigaron después de años de distanciamiento.

A casi un año de haber retomado el trabajo en conjunto, Viviana Canosa y Jorge Rial lograron reconstruir un vínculo profesional que hoy se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del streaming. El reencuentro ocurrió en Carnaval Stream, espacio donde ambos apostaron por compartir nuevamente pantalla, más de veinte años después de haber coincidido por primera vez en Intrusos en 2001, cuando la periodista formaba parte del panel original del histórico ciclo de América TV conducido por Rial durante dos décadas.

El regreso llamó la atención porque durante años su relación estuvo marcada por distancias y tensiones públicas. Sin embargo, el nuevo proyecto mostró una dinámica distinta: complicidad al aire, debates intensos y un ritmo televisivo que rápidamente encontró respuesta en la audiencia.

En Revueltos, el programa semanal que conducen juntos, Canosa habló abiertamente sobre su vida privada e incluso detalló qué rasgos busca en una pareja, comentarios que algunos interpretaron como similares al perfil del propio Rial. Esas coincidencias cobraron fuerza luego de que el periodista confirmara su separación de María del Mar Ramón tras casi tres años de relación. La noticia lo volvió a ubicar entre los solteros más codiciados del ambiente mediático y rápidamente comenzaron a circular rumores que lo vinculaban sentimentalmente con su compañera de streaming.

La palabra de Canosa

Ante la repercusión, Canosa decidió responder públicamente y frenar las especulaciones. Desde su programa en Carnaval Stream se mostró molesta por los comentarios que comenzaron a circular. “No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó”, expresó con tono firme.

“Esto es una cosa muy machista de la tele. Porque yo estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe. Cuando me dijeron eso dije 'no te la puedo creer'. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico”, afirmó, dejando clara su incomodidad frente a las versiones.

Semanas después, ya iniciada la nueva temporada del ciclo, otro detalle llamó la atención durante una transmisión: un anillo en el dedo anular de la conductora despertó comentarios inmediatos en el estudio. La curiosidad general llevó a que Damián Rojo la consultara sin rodeos. “Me estás desconcentrando desde hace un par de minutos que descubrí que tenés un anillo en el anular”, señaló el periodista.

Lejos de alimentar teorías románticas, Canosa respondió con humor y despejó cualquier duda: “Me lo regalé yo. Les voy a decir algo, me regalo cosas”. De esa manera, volvió a remarcar que atraviesa una etapa personal enfocada en sí misma, mientras consolida su presente profesional junto a Rial.