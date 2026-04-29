Quién es Pablo Longoria, nuevo director deportivo de River

Pablo Longoria nuevo director deportivo de River.

La designación de un nuevo director deportivo en River Plate marca el inicio de una etapa clave en la reorganización del área futbolística del club. En ese contexto, la llegada del español Pablo Longoria no solo genera expectativa por su trayectoria, sino también por el perfil moderno que encarna dentro del fútbol europeo. De acuerdo a lo que informa el presidente del "Millonario", Stefano Di Carlo, su nombramiento responde a la intención de profesionalizar aún más la estructura deportiva y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

En un club históricamente competitivo como River, este tipo de incorporaciones reflejan una mirada a largo plazo. La dirigencia apuesta a un modelo que integre scouting, desarrollo juvenil y gestión del plantel bajo una misma línea de trabajo. Allí aparece la figura de Longoria, un dirigente joven pero con un recorrido internacional que lo posiciona como una apuesta ambiciosa.

Cómo es Pablo Longoria: su historia

Pablo Longoria es un ejecutivo español de 39 años nacido en Oviedo, que construyó una carrera meteórica en el fútbol europeo. Considerado un especialista en scouting y mercado de pases, comenzó desde muy joven analizando jugadores y partidos, lo que lo llevó a trabajar como ojeador en clubes como Newcastle y Recreativo de Huelva. Con el tiempo, su perfil creció y pasó por instituciones importantes como Atalanta, Sassuolo y Juventus, donde participó en decisiones clave de fichajes.

Pablo Longoria tiene una larga trayectoria.

Su consolidación llegó en Valencia, donde fue director deportivo, y especialmente en el Olympique de Marsella, club en el que primero ocupó ese mismo rol y luego fue presidente entre 2021 y 2026. Durante su gestión en Francia, se destacó por ordenar la estructura deportiva, potenciar talentos y devolver al equipo a competencias europeas, lo que elevó su reconocimiento internacional. Su perfil se caracteriza por el uso intensivo de información, la rápida toma de decisiones y una visión global del mercado. Incluso es conocido por dominar varios idiomas y por observar una gran cantidad de partidos diariamente, lo que refuerza su reputación como un “adicto al scouting”.

El estudio de VHS

El nuevo director deportivo de River comenzó rodeado de libros y videos para estudiar el fútbol. En su escritorio abundaban los libros y las carpetas en las que anotaba las formaciones de todos los equipos de Europa. Además, grababa 20 cintas de VHS con partidos todas las semanas buscando jóvenes jugadores. En ese marco, el juego PC Fútbol marcó un puntapié importante en su carrera, marcando lo que quería ser en el futuro.

A los 16 años, les escribió una carta a todos los clubes europeos para ofrecerles su servicio, aunque solo tres le respondieron: PSV, Bayer Leverkusen y Newcastle le agradecieron, aunque este último lo aconsejó para redactar mejor los informes. Así fue metiéndose en el mundo del fútbol hasta a los 20 años ser contratado por el Newcastle, donde empezaría un largo camino.