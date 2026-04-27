“Esto era Vietnam”: la frase de Coudet que sacude a River y le apunta a Gallardo

El Chacho habló sobre el armado del plantel, del proceso de encontrar un equipo de memoria y el pasado del Millo.

La victoria frente a Aldosivi por 3-1 esconde una gran cantidad de detalles y esto quedó plasmado en la conferencia de prensa que Eduardo Coudet brindó. Una en la que hizo uso de una frase bastante particular para hablar del plantel que recibió y las condiciones con las cuales le toca armar su equipo en River. El DT realizó un comentario que apunta de manera directa a Marcelo Gallardo y su trabajo previo.

“Siempre podemos mejorar; el tema es que cuando encontramos una dinámica, se nos cae uno, otro y las características de los jugadores son distintas. Quiero seguir creciendo en el día a día, pero se presentan dificultades y ustedes las ven. Tenemos que pelear, pero también me tengo que adaptar a los jugadores disponibles y elijo a los que mejor están”, comenzó la charla con los medios. Hay que recordar que lleva siete victorias, un empate y una derrota.

Sin embargo, una pregunta sobre el funcionamiento del equipo fue lo que detonó la presencia de una respuesta que rápidamente provocó cierto ruido en las redes. "Sé a dónde vamos, pero también de dónde venimos. Podemos mejorar y llenar el paladar de la gente, pero llegamos hace un mes y medio en una situación muy compleja. Esto era Vietnam; el problema no era solo Colidio o Galoppo”, señaló. El hecho de que haya mencionado a los jugadores se vincula con los silbidos de los hinchas en la previa, que consideran que cumplieron un ciclo.

Aunque rápidamente trató de evitar cualquier tipo de problema y lanzó una frase para resaltar que el Muñeco tuvo un mal ciclo, pero que su idolatría no deja de estar en duda. “Esto es un proceso. Yo no soy un genio, y lo digo porque de acá se tuvo que ir Marcelo en esa dinámica negativa, ¿y quién lo va a discutir si es el técnico más ganador de la historia del club? Cuando la dinámica se torna negativa, a veces no le encontrás la vuelta”, agregó.

Los rumores hablan de que River saldrá al mercado de pases a realizar varias contrataciones debido a que Eduardo Coudet entiende que dispone de un plantel muy desbalanceado. Tiene mucha juventud de enorme calidad, pero le faltan jugadores con recorrido y cierto carácter para hacerse cargo de determinadas situaciones. Es por ello que se realizará un recambio más que considerable.

El caudillo que River busca carreras después del Mundial.

Uno de los problemas que Eduardo Coudet dejó trascender es que al plantel le falta una voz de mando que se imponga sobre los demás. Una que hable y que las demás se queden calladas. Es por ello que no es ninguna casualidad que se haya mencionado que se está trabajando para que Nicolás Otamendi sea la gran contratación después del Mundial que la Argentina afrontará.

Desde el punto de vista contractual, el defensor va a quedar libre dentro de poco del Benfica. Hasta el momento, no hay conversaciones para que se extienda el vínculo. Son varios los rumores que mencionan una elevada chance de que decida pegar la vuelta a la Argentina para finalmente poder cumplir aquel sueño de ponerse la camiseta del club que es hincha y regarle tan preciada foto a su familia.

El paso de las semanas será clave para que Nicolás Otamendi termine de tomar una decisión que podría generar un enorme impacto en el fútbol argentino. Algunos trascendidos mencionan que la respuesta llegaría mucho antes de lo esperado y que la determinación de jugar o no en River se daría a días de que la Argentina su debut frente a Argelia en el Mundial.