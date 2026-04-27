El nuevo plan del Chacho Coudet en River tras su furiosa conferencia de prensa

La idea del Chacho Coudet en River para los próximos partidos.

El entrenador de River Plate, Eduardo "Chacho" Coudet, tiene un plan listo para los próximos partidos. Después de la victoria frente a Aldosivi de Mar del Plata por 3-1 con polémica en el estadio Monumental, el director técnico cuenta con una idea clara y contundente: priorizará la Copa Sudamericana por sobre el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino en los siguientes días.

El DT de 51 años colocará a los habituales titulares contra Bragantino en Brasil y Carabobo en Venezuela, en tanto que elegirá a un conjunto alternativo en el duelo del medio con Atlético Tucumán como local. Ya clasificado a los playoffs en el plano nacional, el "Millonario" necesita puntos en el Grupo H del certamen continental para avanzar a los octavos de final.

La probable formación de River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana

De esta manera, Coudet alinearía en Brasil a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Facundo Colidio. El encuentro será el jueves 30 de abril a las 21.30 horas de Argentina por la tercera fecha del Grupo H, que completan Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

La idea del Chacho Coudet en River para los próximos partidos.

En tanto, el estratega de la "Banda" elegiría a una alineación similar para visitar a Carabobo una semana más tarde, en tanto que el fin de semana del 2 y 3 de mayo ubicaría a los habituales suplentes contra Atlético Tucumán en casa. Por lo tanto, ante del "Decano" sumarían minutos futbolistas como Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Tobías Ramírez, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza, Kendry Páez y Joaquín Freitas. Por ahora, siguen lesionados jugadores importantes como Fausto Vera, Juan Fernando Quintero y Sebastián Driussi.

La explosiva conferencia de Coudet post River vs. Aldosivi: "Esto era Vietnam"

“Quieren convencer a la gente de que River no juega bien. En las dificultades que tenemos, seguimos ganando, desde que llegamos, ¿cuánto se evalúa la mejora? Porque son los mismos jugadores... Que no engañen a la gente, parece que para jugar bien tenemos que llenar todos los casilleros. A la gente le pido que disfrute de ganar porque cuando llegamos el panorama era bastante jodido”.

"Justo entré, estaba la tele prendida y decía "River no gustó'... Seamos realistas de lo que podemos generar. En el contexto no gustamos nunca, los demás gustan mucho más, y lo que tengo claro es el mensaje del hincha. Por eso digo que sé adónde vamos y a lo que queremos jugar, mientras tenemos que ir ganando lo que podemos jugar y vamos a llegar a lo que queremos, no tengo dudas".

"Hoy pateamos 23 veces al arco, hicimos tres goles y tuvimos 72 por ciento de posesión en una cancha que no está bien. ¿Pensás que no hay una mejora en el equipo? ¿Cómo se evalúa eso? Porque los jugadores son los mismos. Quiero resaltar el mensaje positivo, porque también se nos presentan dificultades y las resolvemos".

"Te empata Aldosivi, estás en el Monumental, tenés que ganar y si vos mirás River siguió con la pelota por abajo y nos terminamos metiendo. Me parece que nos tenemos que defender un poco más. Entonces, 'River no gustó'... Merecimos ganar, hicimos goles, llevamos partidos pateando mucho al arco, teniendo la pelota. Es un buen síntoma".

"Para nosotros ha sido muy importante lo de la gente, que nos viene acompañando y vamos revirtiendo situaciones. Esto es un proceso, ustedes vieron lo que era esto y lo que es hoy, sé adonde vamos pero también de dónde venimos. Cada vez vamos a ir jugando mejor, recuperando gente, niveles".

"¿Fue claro ganador River hoy? Me parece que sí. El enojo es 'puta, la primera que nos llegan es gol'. Podemos dar más, mejorar, llenar mucho más el paladar de nuestra gente, que siempre es diferente. ¿Te parece que un equipo puede ser así en un mes y medio? Vamos ganando, y en las dificultades que tenemos ojalá sigamos ganando".

"Esto era Vietnam... Se tuvo que ir Marcelo (Gallardo) que quién lo va a discutir como entrenador, que está claro que es el técnico más ganador de la historia del club. Cuando la dinámica se vuelve negativa a veces no le encontrás la vuelta. Creo que es demasiado rápido lo que nos está pasando, ganar tantos partidos después de un momento tan complejo. Para conocer el club, te tiene que haber aplaudido la San Martín y también re puteado".