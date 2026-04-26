“Oferta concreta”: Paulo Díaz podría irse de River a otro grande de Sudamérica

El zaguero podría irse del Millonario y ponerle fin a un ciclo que comenzó a mediados del 2019.

Uno de los principales temas de discusión dentro del plantel de River de cara al mercado de pases que se acerca es la salida de algunos jugadores que cumplieron un ciclo. El primer nombre que se desprende es el de Paulo Díaz, que podría continuar con su carrera en otro grande del fútbol sudamericano. De esta manera se le pondría fin a una etapa que comenzó a mediados del 2019.

Si se repasa la composición del equipo, el central chileno se encuentra desplazado de gran manera por Eduardo Coudet. Esto es producto de que en su llegada apostó por los servicios de Martínez Quarta y Lautaro Rivero en el once inicial. Mientras que la recuperación de Germán Pezzella expone que se trata del primer cambio en mente en caso de que deba aplicar uno. Además, hay que resaltar que su primer refuerzo fue Tobías Ramírez.

Por ende, la continuidad de Paulo Díaz es una que está puesta en duda y más con la información que comenzó a circular. “El defensor tiene una oferta concreta de Colo Colo de Chile”, manifestó el periodista Renzo Pantich en su canal de YouTube. No es la primera vez que se produce este acercamiento y pareciera que el jugador estaría en condiciones de marcharse para darle otro rumbo a su carrera.

Hay que recordar que el “Millonario” le había colocado una cláusula de salida de 8 millones de dólares al zaguero en la temporada 2023. Esto se trató de un pedido de Martín Demichelis cuando se mencionó la posibilidad de que un club de Medio Oriente lo tentara con una propuesta salarial enorme. Algo que los directivos argentinos también tuvieron que afrontar para que el jugador no se vaya en medio de la Copa Libertadores.

El paso del tiempo expone que Paulo Díaz ingresó en una espiral descendiente en su rendimiento deportivo. Al punto que comenzó a ser una pieza dentro del banco de suplentes. El último tramo de Marcelo Gallardo como entrenador lo mostró mirando algunos partidos desde su casa, debido a que no era concentrado a los encuentros correspondientes por el Torneo Apertura.

Kevin Castaño podría seguir el mismo camino

Por otro lado, la lista de concentrados de River frente a Aldosivi expuso una ausencia que comienza a hacer bastante ruido y esa es la de Kevin Castaño. Desde la llegada de Eduardo Coudet, solo sumó 45 minutos frente a Carabobo en el marco de la segunda fecha de la Copa Sudamericana y fue reemplazado en el entretiempo debido al bajo nivel que mostró. Además del fastidio de los hinchas, que era indisimulable.

Se estima que el volante colombiano estaría trabajando con su agente en la búsqueda de una propuesta que le permita emigrar al fútbol argentino en los próximos meses. El problema es que el “Millonario” quiere desprenderse de su ficha por medio de una venta y esto implica la intención de recuperar los casi 20 millones de dólares que demandó su contratación.

Hay que recordar que se trató de un “capricho” de Marcelo Gallardo que insistió en su incorporación. Al punto que River no solo tuvo que negociar con el Krasnodar de Rusia la contratación de Kevin Castaño, sino que también sumar al Cruz Azul. Es por ello que la operación se extendió más de lo esperado y, por ende, se produjo un incremento por encima de los 12 millones que se iban a pagar.

