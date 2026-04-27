RB Bragantino vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Sudamericana

Por la fecha 3 del grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate y RB Bragantino se enfrentan el jueves 30 de abril desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Cícero de Souza Marques.
Así llegan RB Bragantino y River Plate
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
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Últimos resultados de RB Bragantino en partidos de la Copa Sudamericana
RB Bragantino viene de ganar en su encuentro anterior a Blooming con un marcador de 3-2.
Últimos resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana
River Plate venció 1-0 a Carabobo en la fecha anterior.
La posición de liderazgo del Grupo H está ocupada por El Millonario que ha logrado 4 unidades y lleva convertidos 2 goles. Por su parte, RB Bragantino se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 3 puntos y 3 goles.
El encuentro será supervisado por Wilmar Roldán Pérez, el juez encargado.
Fechas y rivales de RB Bragantino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 4: vs Blooming: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs River Plate: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 4: vs Carabobo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs RB Bragantino: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs Blooming: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario RB Bragantino y River Plate, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas