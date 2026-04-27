RB Bragantino vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Sudamericana

Por la fecha 3 del grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate y RB Bragantino se enfrentan el jueves 30 de abril desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Cícero de Souza Marques.

Así llegan RB Bragantino y River Plate

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

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Últimos resultados de RB Bragantino en partidos de la Copa Sudamericana

RB Bragantino viene de ganar en su encuentro anterior a Blooming con un marcador de 3-2.

Últimos resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana

River Plate venció 1-0 a Carabobo en la fecha anterior.

La posición de liderazgo del Grupo H está ocupada por El Millonario que ha logrado 4 unidades y lleva convertidos 2 goles. Por su parte, RB Bragantino se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 3 puntos y 3 goles.

El encuentro será supervisado por Wilmar Roldán Pérez, el juez encargado.

Fechas y rivales de RB Bragantino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 4: vs Blooming: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs River Plate: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 4: vs Carabobo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs RB Bragantino: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Blooming: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario RB Bragantino y River Plate, según país