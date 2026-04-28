Paro docente en la UBA: qué día no habrá clases en las facultades y por qué

Frente al desfinanciamiento universitario, propiciado por el gobierno de Javier Milei, se confirmó un paro de actividades para este miércoles 29 de abril por parte de docentes y personal no docente de la Universidad de Buenos Aires agrupados en la Asociación de docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA). La comunidad universitaria exigirá el cumplimiento de la Ley de Presupuesto Universitario.

Por otro lado, también se manifestarán en contra de las provocaciones del Ministerio de Capital Humano que este lunes dio a conocer un comunicado en el que intimó a los rectores de las Universidades a frenar los paros gremiales debido a que los "únicos perjudicados son los estudiantes universitarios". En este sentido, desde la cartera, solicitaron "un plan de contingencia" y una "garantía de acceso" que incluya a los docentes que "no adhieran a las medidas de fuerza" y la posibilidad de llevar a cabo "modalidades alternativas" para que los alumnos puedan tener clases.

En el documento presentado por la asociaciones sindicales de la UBA se sostiene que el Gobierno "inició una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las Universidades Públicas".

Además, sobre el plan de contingencia propuesto por el Ministerio de Capital Humano indicaron: "En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo y desaprensión hoy solicita “un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios”.

Más adelante, las autoridades gremiales se refirieron a la Ley de Financiamiento Universitario incumplida por el Gobierno Nacional. "Mientras tanto profundiza la crisis de la educación superior, con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario, ordenada ya en dos oportunidades por el poder judicial", expresaron.

Por otro lado, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, apuntó contra el jefe de gabinete Manuel Adorni y le exigió que reasigne las partidas necesarias para que la ley se cumpla efectivamente. “En vez de sacar comunicados a través de las redes sociales, debe ponerse a trabajar exigiéndole a su gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene dos fallos judiciales en ese sentido”, aseveró Cagnacci.

Asimismo, el sindicalista también rechazó enfáticamente el comunicado de Capital Humano en el que se buscaba criminalizar la lucha gremial de los docentes y "donde se los responsabiliza de no garantizar el derecho a la educación". "Quien debe hacerlo es el Gobierno Nacional a través de la ministra de Capital Humano Sandra Petovello”, concluyó.

Cuándo será la cuarta Marcha Federal Universitaria

La primera Marcha Federal Universitaria ocurrió en mayo de 2024 a pocos meses de la asunción de Javier Milei. Mientras se agudiza el desfinanciamiento universitario y la crisis salarial de los docentes, se confirmó la Cuarta Marcha Federal de las Universidades Públicas. La manifestación tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo. Desde la organización se invita a la sociedad argentina a participar para "preservar y fortalecer la educación".