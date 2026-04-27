Investigan si Tati Leclercq robó ketamina de su hospital: la Justicia la cita a declarar

Se dieron a conocer más detalles del vínculo del médico con Chantal "Tati" Leclercq, residente del Hospital Bernardino Rivadavia e imputada en la casa que investiga su muerte.

La muerte de Alejandro Salazar, ocurrida en febrero de 2026, dejó al descubierto una escabrosa red de robo y sustracción de medicamentos en diversos hospitales porteños. El joven de 29 años, anestesiólogo de profesión, fue encontrado sin vida en su departamento con ampollas de propofol y de fentanilo: la autopsia confirmó que falleció producto de una sobredosis. Desde entonces, se inició una investigación para intentar determinar por qué tenía esos medicamentos en su poder.

Mientras avanza, en paralelo, la causa por sustracción de medicamentos en el Hospital Italiano en la que están imputados Delfina "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, se dieron a conocer más detalles del vínculo del médico con Chantal "Tati" Leclercq, residente del Hospital Bernardino Rivadavia e imputada en la casa que investiga su muerte.

De acuerdo al periodista Mauro Szeta, la justicia investiga si ambos anestesiólogos, cuya relación está confirmada, se reunían a consumir fármacos que ella presuntamente robaba del Hospital Rivadavia. En concreto, están averiguando si la joven se llevó ketamina del centro de salud. Por otro lado, el fiscal Lucio Herrera solicitó que se la indague por "administración fraudulenta".

Chantal "Tati" Leclercq estuvo en la casa de Alejandro Salazar el día posterior a su muerte

La Justicia tiene en su poder una serie de grabaciones sin audio del edificio de la calle Juncal al 4600, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, en el que vivía Salazar. Se trata de imágenes tomadas en la tarde del hallazgo del cuerpo. Allí se puede ver a Leclercq junto a otra mujer rubia, cuya identidad no ha sido ratificada.

Si bien, en un momento, se creyó que podría tratarse de Fini Lanusse, los investigadores también buscan a otras personas allegadas al entorno laboral de Leclercq. Lanusse, por el momento, solo está imputada en el caso de sustracción de medicamentos del Hospital Italiano y no es investigada por la muerte del anestesiólogo y ex residente del Rivadavia.

En cuanto a los movimientos de Salazar, las cámaras fijas permitieron confirmar que el médico ingresó por última vez a su casa el jueves 19 de febrero a las 22.01. Ya el viernes 20 de febrero no volvió a salir del departamento. De hecho, ese día el joven faltó a su trabajo en la Fundación Favaloro. Ante la imposibilidad de contactarse con él, su familia acudió a su casa y fue allí donde constató que el médico había fallecido.