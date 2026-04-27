Países Bajos pierde a un jugador clave para el Mundial 2026 por lesión en la rodilla

El jugador se mostró angustiado en las redes sociales porque no podrá concretar uno de sus sueños.

A menos de 60 días para que el Mundial comience, hay noticias que las selecciones no pretenden recibir porque les puede implicar un dolor de cabeza a solucionar de manera urgente. En el caso de Países Bajos, se conoció que Xabi Simons no se encontrará disponible por una dura lesión en la zona de la rodilla. Se estima que su tiempo de recuperación será mayor a los ocho meses.

“Podemos confirmar que Xavi Simons ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla derecha. El jugador de 23 años sufrió la lesión durante la segunda mitad de nuestro partido de la Premier League ante el Wolverhampton Wanderers el sábado. Xavi se someterá a una cirugía en las próximas semanas y, tras ello, comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico”, expresa el parte médico que el Tottenham publicó en sus redes sociales.

Se trata de una lesión bastante complicada de afrontar para los jugadores profesionales. En primer lugar, el tiempo de recuperación es mayor a los ocho meses con el fin de que la zona quede a la perfección y no haya riesgo de una reeincidencia. Mientras que el segundo elemento a mencionar es que no todos los profesionales logran recuperar su nivel después de este tipo de inconvenientes físicos.

“Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Ten paciencia conmigo”, escribió Xavi Simons en su cuenta de X (ex Twitter). Además de no poder sumar minutos por el resto de la temporada, su presencia en el Mundial quedó más que descartada y Países Bajos tendrá que buscarle un reemplazante. Si bien la lista no había sido confirmada, los rumores lo postulaban como una pieza fija dentro de los convocados.

“Lo único que he querido es luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado esa posibilidad… junto con la Copa del Mundo. Representar a mi país este verano… se esfumó. Me llevará tiempo superarlo, pero seguiré siendo el mejor compañero que pueda ser. No tengo duda de que juntos ganaremos esta batalla. Recorreré este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resiliencia, con convicción, mientras cuento los días para volver a la cancha”, escribió en su perfil de Instagram.

Los otros jugadores que se perderán el Mundial por lesiones de gravedad.

Hasta el momento, la lista de jugadores que eran convocables al Mundial para representar a sus selecciones va aumentando de manera considerable con el paso de los días. Algo que genera cierta preocupación entre los entrenadores porque coincide con el final de la temporada de clubes. Un momento en donde determinados protagonistas hacen un último esfuerzo con el fin de lograr determinados objetivos.

Rodrygo de Brasil: El delantero del Real Madrid se rompió los ligamentos cruzados ante el Getafe el pasado 2 de marzo.

El delantero del Real Madrid se rompió los ligamentos cruzados ante el Getafe el pasado 2 de marzo. Jack Grealish de Inglaterra: el volante sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo. Fue operado el pasado 9 de febrero y estiman que no llegará en condiciones futbolísticas para disputar el Mundial.

el volante sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo. Fue operado el pasado 9 de febrero y estiman que no llegará en condiciones futbolísticas para disputar el Mundial. Juan Foyth de Argentina: el defensor se rompió los ligamentos del tendón de Aquiles y quedó marginado por todo lo que resta de la temporada.