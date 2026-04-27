Real Madrid va a fondo por Lionel Scaloni post Mundial 2026: "Ya se contactaron"

Real Madrid acelera por Lionel Scaloni y ya se comunicó con el DT.

Real Madrid de España llamó por primera vez a Lionel Scaloni para que el entrenador de la Selección Argentina, una vez finalizado el Mundial 2026. De acuerdo con la información que llega desde el país europeo, el mejor club del mundo se contactó con el entorno del director técnico santafesino en este momento de crisis de la "Casa Blanca".

Ya eliminado de la Champions League y de la Copa del Rey, y a 11 puntos de 15 posibles del líder Barcelona en LaLiga, la temporada del Madrid es un fracaso absoluto desde todo punto de vista. Con Álvaro Arbeloa como DT hasta junio próximo y una seguidilla de lesiones en el plantel profesional, la intención del presidente Florentino Pérez ahora es renovar la estructura deportiva en general para ir por todo en la campaña 2026-2027.

De acuerdo con lo que comunicó la cadena de medios española COPE, Scaloni está en la mira de Real Madrid seriamente para cuando culmine la Copa del Mundo. “Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”, disparó el periodista Manuel Lama Jiménez. Los próximos desafíos del oriundo de Pujato, antes de la máxima cita, serán los amistosos frente a las débiles Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio).

¿Con quiénes compite Scaloni para ser el DT de Real Madrid?

Los rumores indican que Zinedine Zidane puede ser apuntado, aunque es inminente su acuerdo con la Selección de Francia para asumir tras el Mundial. Justamente reemplazaría a Didier Deschamps, otro de los mencionados por estas horas desde España.

Tampoco se descarta en la "Casa Blanca" el arribo del alemán Jürgen Klopp, actual director deportivo del Grupo Red Bull, aunque declaró en varias ocasiones que no quiere regresar a su rol de estratega. Muchos hinchas piden también el retorno del portugués José Mourinho, que podría abandonar Benfica en junio próximo. Por último, desde el territorio ibérico nombraron a otro argentino como Mauricio Pochettino (Selección de Estados Unidos en la actualidad) y el italiano Massimiliano Allegri, técnico de Juventus y con múltiples logros en distintos conjuntos del Viejo Continente.

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Los números de Scaloni como DT de la Selección Argentina