Scaloni desarrolló a Paz y observa su posible regreso a Madrid.

La conquista de la Copa América 2024 marcó un cambio de era en la Selección Argentina con la salida de Ángel di María, quien decidió retirarse con toda la gloria y dejar vía libre para las nuevas generaciones. Fue ahí cuando apareció Nico Paz, quien tuvo su debut en octubre de ese mismo año en la goleada contra Bolivia por 6-0, partido en el que se dio el lujo de darle una asistencia a Lionel Messi en sus aproximadamente 20 minutos que estuvo en cancha.

Desde entonces, el volante ofensivo se convirtió en un nombre común en las convocatorias de Lionel Scaloni, que comenzó a darle desarrollo al ver la regularidad con la que trabaja en el Como de Italia. Formado en las inferiores del Real Madrid, Paz se había sumado al equipo italiano en agosto de ese año por 6 millones de euros, aunque el cuadro merengue metió una cláusula de repesca en el contrato.

Ahora, a mes y medio del Mundial 2026 y con Nico como un claro candidato para integrar la lista de la “Albiceleste”, diversos medios europeos comenzaron a señalar que el Real Madrid buscará activar la cláusula y recuperar al volante. De acuerdo con el diario As, el club ya se comunicó con todas las partes para asegurar la recompra del jugador a dos años de su venta, un asunto que debe cerrarse antes del próximo 30 de mayo.

Y es que la evolución que tuvo Paz en su paso por el fútbol italiano no solo le subió su valor en el mercado de pases, sino que también podría convertirlo en una figura importante en el conjunto vikingo, que viene de sufrir la eliminación en la Champions League a manos del Bayern Munich. Claro que la noticia no solo importa en el cuerpo técnico de la Selección, sino también en el Como de Cesc Fàbregas, quien deberá comenzar a buscar alternativas ante la inminente partida del joven de 21 años.

Además, hay que mencionar que existe una buena relación entre los dos clubes, tanto que incluso desde el Como se piensa en la incorporación de Daniel Yáñez y Jesús Fortea, dos de los campeones de la UEFA Youth Champions League que juegan en las inferiores del Real Madrid. Como resultado, es posible que haya un acuerdo entre las instituciones, de manera que el Madrid ofrezca a sus juveniles para recuperar al nacionalizado argentino.

Paz es una de las piezas fundamentales del Como.

Los números de Paz en el Como

En su segunda temporada como jugador del Como de Italia, Nico Paz tuvo una marcada regularidad, con tan solo dos partidos perdidos hasta el momento entre la Serie A y la Copa Italia. En la liga italiana, el volante suma 12 goles y 7 asistencias, mientras que en el certamen copero suma un tanto y un pase-gol, además de que todavía le quedan cuatro partidos por delante.