Impacto en la Selección Argentina por la durísima sanción a Prestianni: "Suspender"

Impacto en la Selección Argentina por la durísima sanción a Prestianni

Este viernes 24 de abril se confirmó la durísima sanción a Gianluca Prestianni después de la acusación de Vinicius Jr. al exhombre de Vélez en el duelo entre el Real Madrid y el Benfica por la UEFA Champions League. El jugador con pasado en Vélez Sarsfield se perderá varios encuentros con la camiseta de las "Águilas" y en caso de que Lionel Scaloni lo convoque para la Selección Argentina también sería baja en algunos cotejos. Por supuesto, la penalización no tardó en trascender en el mundo del fútbol.

Qué sanción recibió Prestianni por parte de la UEFA

"Tras la investigación de un inspector de ética y disciplina de la UEFA, se abrieron procedimientos disciplinarios contra el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por una posible conducta discriminatoria. La decisión es suspender al jugador por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)", escribieron desde la entidad que rige en el fútbol europeo. Además, agregaron que la suspensión de tres de esos cotejos está sujeta a un período de prueba de dos años a partir de la fecha de la decisión.

Lo cierto es que el argentino ya cumplió con una fecha y fue en la vuelta de los 16avos de final contra el "Merengue" ya que el hecho ocurrió en la ida donde el conjunto español ganó por 1 a 0 en Portugal. De esta manera, le quedan dos encuentros pendientes. Otro detalle no menor con respecto a esta sanción es que, en principio, era por racismo pero desde el organismo comunicaron que finalmente fue por un dicho homofóbico contra el crack brasileño. El extremo que estuvo en consideración de Lionel Scaloni para la última convocatoria de la Selección Argentina hizo su debut con la Mayor en 2025 y no pierde las esperanzas de jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Se conoció la sanción a Gianluca Prestianni

La defensa de Gianluca Prestianni ante la acusación de Vinicius Jr.

Después de varios días sin declaraciones después del hecho ocurrido el pasado mes de febrero en la Champions, Prestianni decidió hablar públicamente y rechazó de manera contundente las acusaciones. “Lo que más me dolió fue que me acusaran de algo que nunca hice”, aseguró en una nota con Telefe, luego de la victoria de la Selección Argentina ante Zambia. Además, el surgido en Vélez Sarsfield destacó que su tranquilidad radica en el respaldo de quienes lo conocen, tanto dentro como fuera del fútbol. El jugador de Benfica sostuvo también que no existen pruebas concretas sobre lo que se dijo en el campo de juego, lo que, según él, agrava la acusación. Ahora, en caso de que esté entre los convocados para la Copa del Mundo, podría perderse algún compromiso si la sanción finalmente es completa.

Los números de Gianluca Prestianni en su carrera