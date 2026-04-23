Javier Alonso: “Aumentaron los ajustes de cuentas por deudas en PBA"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que, mientras los homicidios y femicidios bajaron más de un 25% en el territorio, “están creciendo muchísimo los ajustes de cuentas por dinero”. Mientras que en enero del año pasado hubo 152 denuncias por este hecho, en enero de este año la cifra ascendió a 230. En febrero de 2025 hubo 129; en el segundo mes del corriente hubo 243. Tomando como referencia el primer trimestre 2025 y el del 2026, el crecimiento total fue del 27,5%.

“Hay una profunda crisis económica que están atravesando las familias”, detalló Alonso en una entrevista en Infobae. El ministro explicó que “creció más la violencia al interior de las familias que lo que está pasando en la calle. Al respecto, recordó lo que pasó décadas atrás: “La crisis económica de 2001 explotó en las calles en 2005, cuando fue el caso caso Blumberg y los secuestros. La criminología te explica que hay un delay de tiempo desde que se producen las situaciones económicas extremas hasta que eso se traduce en un fenómeno masivo en la calle, porque la subjetividad se tiene que degradar y eso genera el caos en la calle. Hoy la calle está ordenada, pero sí hay una situación que está explotando la calle con los ajustes”.

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6 de cada 10 horas están endeudados

De acuerdo a un reporte de la consultora Focus Market, el endeudamiento de los hogares alcanzó niveles récord en el inicio de 2026. Actualmente, las familias acumulan más de $ 39 billones en deuda total, de los cuales $ 32,1 billones corresponden a bancos y $ 6,9 billones a compromisos no bancarios. Aunque el volumen mayor está en el sistema financiero formal, la deuda no bancaria adquiere una relevancia creciente por su alcance: afecta al 59% de los hogares, es decir, casi 6 de cada 10 familias.

La deuda extra bancaria incluye una amplia variedad de situaciones cotidianas: desde préstamos entre familiares hasta cuotas impagas de servicios, colegios o impuestos. En total, más de 6 millones de hogares están alcanzados por este tipo de endeudamiento, con un promedio cercano a $ 1,1 millones por familia.

Dentro de esta categoría, se destacan:

Préstamos personales fuera del sistema financiero (46,6%)

Deudas impositivas (20,8%)

Préstamos entre familiares o amigos (15,9%)

Sin embargo, uno de los datos más relevantes es el cambio en la composición: los préstamos entre conocidos perdieron peso frente a otras formas de deuda, lo que sugiere que las redes de contención informal comienzan a agotarse