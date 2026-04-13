Bajaron los femicidios un 40% en Buenos Aires durante el primer trimestre del año

Los femicidios y los homicidios cometidos en ocasión de robo bajaron más de un 40% en la provincia de Buenos Aires, según estadísticas brindadas por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. En particular, durante el período del 1 de enero al 31 de marzo del corriente hubo 13 femicidios; mientras que en el mismo período en 2025 hubo 22. En tanto, en el mismo trimestre de 2024, la cifra había sido de 17. Es decir, que los números actuales son los más bajos de los últimos tres años.

Según detallaron a El Destape, la baja de femicidios se debe a que las denuncias por violencia de género “se están recibiendo en todas las comisarías”, y no solamente en la Comisaría de la Mujer. Además, la rápida entrega de “botones antipánico”, y la respuesta de la policía acercándose hasta el domicilio de la víctima cuando el botón es pulsado, también. “Muestra que la mujer está protegida”, destacaron.

En tanto, los homicidios dolosos cometidos en ocasión de robo fueron 24 en el período 1 de enero al 31 de marzo; un 44,2% menos que en el trimestre del año pasado cuando la cifra llegó a 43. En el primer trimestre de 2024 el número fue de 42. Se repite lo mismo que con los femicidios y las estadísticas vigentes son las más bajas de los últimos tres años.

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Estadísticas del ministerio de Seguridad bonaerense

Al respecto, Javier Alonso explicó en la conferencia de prensa de Casa de Gobierno de este lunes que la merma en las cifras, “es posible porque tiene que ver con una fuerte presencia de la policía en las calles, con un trabajo coordinado con la Justicia, y porque desarticulamos organizaciones criminales”. Además recordó que, desde que asumió la gestión de Axel Kicillof, “hay 13 mil presos más en provincia de Buenos Aires a cuando llegamos”.

“Echamos por tierra una vez más la teoría del baño de sangre y el descontrol en las calles del conurbano”, sentenció Alonso y agregó: “Estamos contribuyendo a que Argentina siga siendo uno de los países más seguros de Sudamérica”.

Por otra parte, el funcionario reconoció que sí ven “un incremento de la violencia dentro del ámbito privado y con los denominados ‘ajustes de cuentas’”. Los delitos por “violencia intrafamiliar” ascendieron a 20, siendo un 33,3% más que el año pasado.

De esta manera, y tomando todos los tipos de homicidios dolosos ocurridos en territorio bonaerense en el primer trimestre, la baja llega a casi el 15% (14,6%), con una cifra de 211 personas asesinadas. Es decir, un homicidio cada 80 mil habitantes aproximadamente.