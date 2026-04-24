Colapinto y Jorge Macri, cara a cara en el Gálvez y expectativa por la vuelta de la F1

Colapinto fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte.

Franco Colapinto llegó a la Argentina esta semana para hacer los preparativos para su exhibición que se realizará este domingo en el barrio porteño de Palermo, donde se está armando el circuito que se ubicará por la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. Desde su llegada, el pilarense ha hecho varias actividades, como correr en karting en el kartódromo de Zárate junto a Gabriel Gandulia, piloto de TC Pista, o visitar el mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Este miércoles, se hicieron virales las fotos de la visita del piloto argentino al trazado porteño, donde se encontró con Jorge Macri, el encargado de impulsar el regreso de la Fórmula 1 al territorio nacional. Desde el año pasado, el Jefe de Gobierno se encuentra involucrado en la remodelación del autódromo con el fin de tener una nueva edición del Gran Premio de Argentina, además de que Buenos Aires será sede del MotoGP desde 2027.

La presencia de Colapinto, como piloto de Alpine, le da un mayor sustento al proyecto, algo sobre lo que habló Macri durante una recorrida por las obras. “Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”, afirmó el tandilense.

Por otra parte, el político recalcó la importancia que tendrá el caudal de gente que se reunirá este fin de semana para ver a Franco, ya que será una demostración para los directivos de la F1 del potencial que tiene Argentina como destino para el campeonato del mundo. “Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”, sostuvo.

Además de Macri, otro representante del Gobierno de la Ciudad que estuvo presente fue Fabián Turnes, secretario de Deportes, que señaló que Colapinto es todo un ejemplo de la importancia que tiene el automovilismo en el país. “Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo”, afirmó sobre el pilarense, que fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte.

Colapinto ansía poder competir en Argentina con la F1.

Los autos que usará Colapinto en Palermo

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires será todo un espectáculo con la presencia del Lotus E20, el coche que usó el equipo galo durante la temporada 2012, además de que también estará el mítico Mercedes W196 con el que Juan Manuel Fangio ganó dos campeonatos. El pilarense usará ambos monoplazas durante el evento, que constará de cuatro salidas, la última de ellas con el piloto sobre un micro descapotable para saludar a sus fans.