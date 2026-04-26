Enzo podría marcharse al final de la temporada.

La derrota con Brighton por 3-0 en la Premier League marcó el final de la era de Liam Rosenior, quien fue despedido después de su amarga crítica al plantel después de tan solo cien días desde su contratación. En este contexto, uno de los principales afectados por el paso del DT inglés fue Enzo Fernández, quien fue castigado por sus declaraciones sobre vivir algún día en Madrid, una idea que fue interpretada como una traición en el Chelsea.

Dicho suceso no dejó bien las relaciones entre el mediocampista de la Selección Argentina y el cuadro londinense, lo que aumenta las chances de que el vínculo contractual pueda cortarse antes de tiempo. Inicialmente, Enzo firmó hasta mediados de 2032, por lo que todavía le quedarían seis temporadas en el Chelsea, pero el hecho de que esté en la carpeta de otros grandes de Europa podría hacer que se marche en el siguiente mercado de pases.

Y es que uno de los máximos candidatos a quedarse con los servicios del exjugador del Benfica es el PSG, cuyas autoridades mantienen una buena relación con Javier Pastore, representante de Fernández y exjugador del cuadro parisino. A eso se suma que el Paris Saint Germain no tendría inconvenientes en abonar los 121 millones de euros que el Chelsea le puso como valor a la cláusula de rescisión del contrato del argentino.

Por otro lado, también se ha hablado mucho de la posibilidad de que el mediocampista se mude a España para vestir la camiseta del Real Madrid, algo que tomó fuerza luego de las declaraciones que lo llevaron a ser cancelado en el equipo azul. Sin embargo, no hubo ninguna señal oficial desde el conjunto merengue, que tiene un buen plantel y no buscaría reforzarse en la mitad de la cancha.

Finalmente, los rumores sobre la posible partida de Pep Guardiola del Manchester City han tomado fuerza en las últimas semanas, algo que se relacionó con el posible arribo de Enzo Maresca. En caso de que el italiano se sume a los “Citizens”, se sabe que tendría intenciones de llamar a Fernández, a quien ya dirigió en el Chelsea y con quien logró conquistar la Conference League y Mundial de Clubes, ambos en 2025.

El argentino suma 48 partidos en la temporada.

Chelsea ya tiene entrenador

Tras el despido de Rosenior, el Chelsea informó que Calum McFarlane se hará cargo del equipo de manera interina por lo que queda de la temporada, en la que el cuadro londinense todavía tiene compromisos por la Premier League y la FA Cup. De hecho, el este domingo convirtió un gol ante Leeds por la semifinal de la FA Cup a partir de las 11:00.