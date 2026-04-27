"Absolutamente inconstitucional": Kicillof cruzó a Milei por la reforma laboral y denunció avance sobre competencias provinciales

A raíz de la nueva resolución judicial que habilita nuevamente la reforma laboral promulgada por Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof estuvo reunido con autoridades laborales de distintas provincias. El objetivo fue para reflexionar sobre la pérdida de competencias de los ministerio de Trabajo frente a la nueva ley nacional 27.802.

“Hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral: lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional y viola la independencia de las jurisdicciones”, detalló el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien estuvo acompañado por su representante de la cartera Walter Correa. “El objetivo de Milei es degradar los derechos laborales y que nadie se ocupe de ellos: en la Provincia vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones y protegiendo a las y los trabajadores”, agregó.

En ese contexto, se evaluaron 13 aspectos centrales de la Ley 27.802 que implican un recorte en las atribuciones de los ministerios provinciales. Además, se firmó un documento en el que se advierte sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a las constituciones provinciales derivadas de la norma aprobada, y se convoca a sostener la defensa de las competencias de cada jurisdicción frente a eventuales avances sobre su autonomía.

Revés judicial

Cabe destacar que el pasado 23 de abril, el Poder Judicial falló a favor del Gobierno de Javier Milei quien otorgó nuevamente la vigencia de la Ley de Modernización Laboral votada en el Congreso de la Nación y promulgada por el Ejecutivo Nacional. Esto revocó un amparo que suspendía 82 artículos y que había quedado en parte sin efecto por una cautelar del juez Raúl Ojeda.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, sostuvo: “Frente a una reforma laboral que avanza sobre nuestras facultades, las jurisdicciones elegimos el camino de la construcción conjunta: la articulación federal es una condición necesaria para una Argentina más justa. Este encuentro es una muestra de la voluntad de las provincias de defender sus derechos y el de sus trabajadores".

Al finalizar, el mandatario provincial detalló pese a la resolución, "es fundamental seguir trabajando entre las provincias de manera articulada y cooperativa: ante un Gobierno nacional tan centralista, unitario y cruel". Y puso en valor que la articulación entre provincias, "sirven para demostrar que hay un polo de resistencia de un grupo de provincias que piensan en el futuro”.