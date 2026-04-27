El ministro de Exteriores iraní llega a Rusia mientras Trump dice que le llamen para negociar

FOTO DE ARCHIVO: Soldados israelíes caminan entre edificios destruidos en Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que Irán podía llamar por teléfono si desea negociar el fin de la guerra iniciada hace dos meses, mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán aterrizaba el lunes en Rusia para ‌solicitar el apoyo del presidente Vladimir Putin.

Las esperanzas de ‌reactivar los esfuerzos de paz se desvanecieron el sábado cuando Trump canceló una visita a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, viajó el domingo entre los países mediadores, Pakistán y Omán, antes de volar a Rusia, con ambas partes aparentemente aún muy distanciadas en asuntos como las ambiciones nucleares de Irán y el acceso a través del crucial estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo subían y los futuros bursátiles estadounidenses bajaban ligeramente en las primeras operaciones asiáticas del lunes, después de que las conversaciones de paz entre EEUU e Irán se estancaran durante el fin de semana, dejando ​bloqueado el tráfico marítimo en el ⁠golfo Pérsico.

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"Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos. Ya saben, hay un teléfono. Tenemos líneas seguras y de ‌buena calidad", dijo Trump en un programa de Fox News.

"Saben lo que tiene que incluir el acuerdo. ⁠Es muy sencillo: no pueden tener armas nucleares; de lo contrario, no hay ⁠razón para reunirse", dijo Trump.

Irán lleva mucho tiempo exigiendo que Washington reconozca su derecho a enriquecer uranio, algo que, según Teherán, solo hace con fines pacíficos, pero que, según las potencias occidentales, tiene como objetivo la fabricación de armas nucleares.

Aunque el alto el ⁠fuego ha suspendido los combates a gran escala en el conflicto, que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes ​contra Irán el 28 de febrero, no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre las condiciones ‌para poner fin a una guerra que ha causado miles ‌de muertos, disparado los precios del petróleo, avivado la inflación y ha ensombrecido las perspectivas de crecimiento mundial.

TRUMP SE ENFRENTA ⁠A PRESIONES INTERNAS PARA PONER FIN A LA GUERRA

Axios informó el domingo de que Irán presentó a EEUU una nueva propuesta a través de mediadores pakistaníes para reabrir el estrecho de Ormuz, de vital importancia económica, y poner fin a la guerra, posponiendo las negociaciones nucleares para una fase posterior.

El Departamento de Estado de EEUU y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes ​de comentarios sobre esta ‌información, que se basaba en comentarios de una fuente estadounidense y dos fuentes con conocimiento del asunto.

Con la caída de sus índices de popularidad, Trump se enfrenta a presiones internas para poner fin a la impopular guerra. Los líderes iraníes, aunque debilitados militarmente, han encontrado una baza en las negociaciones gracias a su capacidad para detener el tráfico marítimo en el estrecho, por el que normalmente transita una quinta parte de los envíos mundiales ⁠de petróleo.

Teherán ha cerrado en gran medida el estrecho, mientras que Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.

Araqchi regresó a Islamabad tras mantener conversaciones el domingo en Omán, otro país mediador, y luego se dirigió a Rusia.

El enviado de Irán en Rusia, Kazem Jalali, dijo en una publicación en la red social X que Araqchi se reuniría con Putin "como continuación de la yihad diplomática para promover los intereses del país y ante amenazas externas".

"Irán y Rusia forman un frente unido en la campaña de las fuerzas totalitarias mundiales contra los países independientes y que buscan la justicia, así como contra los países que aspiran a un mundo libre del unilateralismo y la dominación occidental", ‌dijo Jalali.

Mientras Araqchi se reunía con dirigentes pakistaníes, Trump, en declaraciones realizadas el sábado en Florida, dijo que había cancelado la visita de sus enviados debido a los excesivos desplazamientos y gastos que suponía una oferta iraní que consideraba insuficiente. Irán "ofreció mucho, pero no lo suficiente", señaló.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, comunicó por teléfono el sábado al primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, que Teherán no entraría en "negociaciones impuestas" bajo amenazas o bloqueos, según un comunicado iraní.

Dijo que Estados Unidos debería eliminar primero los obstáculos, incluido su bloqueo marítimo, antes de ‌que los negociadores pudieran comenzar a sentar las bases para un acuerdo.

GRAN DISTANCIA ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN

Las discrepancias entre EEUU e Irán van más allá del programa nuclear de Teherán y el control del estrecho.

Trump quiere limitar el apoyo de Irán a sus aliados regionales, incluidos Hezbolá en ‌Líbano y Hamás en Gaza, ⁠y frenar su capacidad para atacar a los aliados de EEUU con misiles balísticos. Irán quiere que se levanten las sanciones y que cesen los ataques israelíes contra Hezbolá.

En Líbano, los ataques israelíes mataron a 14 ​personas e hirieron a 37 el domingo, según informó el Ministerio de Sanidad. El ejército israelí advirtió a los residentes que abandonaran siete localidades situadas después de la "zona de amortiguación" que ocupaba antes de un alto el fuego que no ha logrado detener por completo las hostilidades.

Con información de Reuters