Luis Majul reveló una de las preocupaciones que tiene Javier Milei.

Luis Majul abrió su más reciente programa de En la Cornisa con un editorial sobre Javier Milei, haciendo alusión a un tema que actualmente lo tiene "consternado" y las convicciones que tiene actualmente el presidente: una referida a su modelo económico y la otra en relación a los escándalos que rodearon en el último tiempo a Manuel Adorni.

Con relación a la primera de las cosas mencionadas, señaló que el jefe de estado está "consternado por el atentado a Donald Trump", haciendo hincapié en que está "consternado y preocupado" por lo ocurrido este último sábado por la noche en la clásica Cena de Corresponsales en Washington, donde un hombre disparó varias veces contra funcionarios, quien ya confesó que su intención era matar a cualquier miembro del gobierno federal que estaba participando del evento.

Javier Milei tiene una gran cercanía con Donald Trump.

¿Qué más dijo Luis Majul sobre Javier Milei?

Tras ello, Majul comentó que Milei tiene "dos convicciones que van contra lo que piensan los 'analistas clásicos'". La primera es "la idea de que la inflación va a bajar; el capital de trabajo se reconstruirá; el crédito va a empezar a crecer y que la actividad económica va a volver a niveles parecidos a los que tenía en 2025". "Dice Milei que esto está sucediendo a partir de ahora, que va en sintonía con lo que pronosticó Luis Caputo en AmCham Summit, que los próximos 18 meses van a ser los mejores de la historia reciente de la economía argentina", añadió el periodista.

"La otra gran convicción es de que Manuel Adorni, tarde o temprano, va a ser reivindicado. Porque, según Milei, se trata de una persona honesta que fue operado por canallas que trabajan para una SIDE paralela, residual y kirchnerista, así como una serie de oportunidades que aprovecharon y se subieron a la carnicería mediática", concluyó.

