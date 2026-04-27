¿Reservas netas positivas en el BCRA? El incómodo cálculo que prefiere no ver el Gobierno

Tras varios meses de acumulación de divisas en el Banco Central, algunos cálculos muestran que por fin las reservas netas se encuentran en terreno positivo tras casi dos años y medio. Pero esto esconde una verdad incómoda para el Gobierno: según la metodología utilizada por el FMI, estas siguen siendo negativas en más de 10.000 millones de dólares.

El punto de inflexión llegó en enero. Al iniciar ese mes, y tras reprimendas del Fondo por la falta de acumulación previa, el BCRA modificó su esquema cambiario para ampliar las bandas del dólar según el ritmo de la inflación. Y, al mismo tiempo, para pasar a admitir la compra de reservas incluso por debajo de la banda superior.

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Desde ese momento y en lo que va de 2026, la entidad monetaria que dirige Santiago Bausili logró acumular unas 6.500 millones de dólares en reservas, un logro positivo en sí mismo. Así logró superar cómodamente la meta esperada para esta altura del año, ya que se propuso acumular un mínimo de 10.000 millones de dólares durante todo el año calendario y comprar diariamente al menos el 5% del volumen operado en el MULC, cifra largamente excedida.

De este modo, las reservas brutas se encuentran hoy en algo más de 45.000 millones de dólares, unos 4.000 millones de dólares más que al arrancar el año. Pero eso no equivale a las reservas netas, dado que estas últimas restan los pasivos del Banco Central para contabilizar solo las reservas de libre disponibilidad (los dólares acumulados de manera "genuina"), que indican su verdadero poder de fuego si tuviera que contener una corrida cambiaria.

Así, la cuestión de cuántas reservas netas hay sigue vigente, debido a que el BCRA solo informa oficialmente la evolución diaria de sus "reservas internacionales totales", es decir, las brutas. Por lo que el cálculo de las netas queda en manos de las estimaciones de los privados.

En este marco de acumulación sostenida, las últimas semanas algunas consultoras y expertos comenzaron a mostrar cifras de reservas netas positivas o cercanas a serlo. Por ejemplo, para el economista Federico Machado del observatorio Open, que sigue diariamente los números del Banco Central en sus redes, estas se encuentran ahora en +1.869 millones de dólares.

Para EcoGo, por su parte, las reservas netas se encontraban apenas 373 millones de dólares negativas según la metodología internacional a mediados de la semana pasada, a tiro de un par de días de compras en el MULC para pasar a niveles positivos.

Como sea, se trata de la primera vez en que las reservas netas, medidas de este modo, asoman en terreno positivo desde mediados de 2023, a finales del gobierno de Alberto Fernández y tras un fuerte deterioro del ingreso de divisas por la mala gestión económica, la sequía y la guerra en Ucrania.

¿Reservas netas positivas o negativas? El cálculo de los privados

Sin embargo, la presencia de reservas netas positivas depende de la metodología con la que se las calcule, ya que no es lo mismo el estándar internacional usado por los privados que la estimación del FMI.

La principal diferencia está "el FMI incluye en las reservas netas las obligaciones con el propio FMI como elemento negativo", señaló Claudio Loser, ex director del FMI en diálogo con El Destape.

Es decir, básicamente el resultado cambia según cuáles reservas se deciden incluir entre los pasivos del BCRA y cuáles no, lo que deriva en estimaciones más o menos exigentes.

Por ejemplo, Machado explicó a este medio que él utiliza dos cálculos propios para estimar las reservas de libre disponibilidad. Uno es el que surge de restar a las reservas brutas todos los pasivos del Banco Central que vencen en los próximos 12 meses. Eso da como resultado las que denomina "reservas súper netas", que recién a fines de la semana pasada pasaron a ser positivas, por apenas 17 millones de dólares.

El otro cálculo propio de Machado es un poco más laxo, ya que excluye de los pasivos del BCRA a los vencimientos de bonos Bopreal y a los depósitos del Tesoro. Esto da como resultado las que denomina "reservas netas" a secas, que son las que actualmente serían positivas en 1.869 millones de dólares.

Las reservas netas siguen siendo negativas según la metodología del FMI

Pero la cosa cambia si se utiliza la metodología del FMI. El propio Machado explicó que el cálculo que utiliza el Fondo tiene "tres diferencias principales". En primer lugar, computa todas las reservas a precios del 31 de enero de 2025. "Esto el FMI lo hace porque si aumenta el precio del oro, el valor nominal de las reservas sube, pero el FMI no te lo no te lo quiere contabilizar como una acumulación de reservas, porque no depende del Gobierno", señaló el economista.

La segunda diferencia, agregó Machado, es que el FMI no resta los pasivos que originalmente tienen vencimiento mayor a un año. "Esto es bastante más laxo porque, por ejemplo, con ese criterio los Bopreal no se restan debido a que originalmente se emitieron a a dos y a tres años", explicó Machado.

Lo mismo ocurre con los Repo tomados por el Gobierno en 2025, que precisamente fueron emitidos a un año y 10 días en una "trampa" del Gobierno para que cuenten como reservas netas por parte del FMI, advirtió el economista, aun cuando ya queda menos de un año para su vencimiento.

Hasta aquí, el cálculo del FMI parece favorecer al Gobierno. Pero la tercera diferencia, o sea restar de las reservas netas los desembolsos del mismo Fondo, más que compensa negativamente todo lo anterior. Aquí, lo que busca el organismo de crédito es "ver cómo se comporta el Gobierno y el BCRA a partir de que se firmó el nuevo acuerdo de abril de 2025", señaló Machado.

Esto último explica que el Fondo no descuente todo el préstamo, es decir, también los 45.000 millones de dólares recibidos entre 2018 y 2019, como sería más lógico, consideró el economista de Open.

Considerando todos estos cálculos de la metodología del FMI, las reservas netas siguen siendo ampliamente negativas, por -11.800 millones de dólares para Equilibra, -11.500 millones de dólares para Machado y -10.700 millones de dólares para EcoGo.

Aunque el proceso de acumulación de reservas iniciado en enero es un punto a destacar, no contabilizar el préstamo que Argentina tendrá que empezar a devolver próximamente no refleja la cantidad de dólares genuinos acumulados en el BCRA. De la mano de un tipo de cambio atrasado que resta competitividad a las exportaciones e inunda al país de importaciones baratas, proceso de saneamiento monetario de la entidad todavía tiene un largo camino por recorrer.