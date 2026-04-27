Cruz Azul golea en cierre del torneo mexicano de fútbol

​Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, goleó el domingo 4-1 a Necaxa en el partido que cerró la decimoséptima y última ‌jornada de la temporada regular del ‌torneo Clausura.

Con su victoria, la "Máquina Celeste" de Cruz Azul, que ya había clasificado a la postemporada, finalizó en el tercer lugar general con 33 puntos y enfrentará en los cuartos de final al Atlas.

En el partido disputado en el estadio Banorte de la Ciudad de México, el argentino José Paradela anotó el primer gol a los 52 minutos cuando remató en el centro del área un servicio enviado por el también argentino ​Carlos Rodolfo Rotondi desde el ⁠sector izquierdo.

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El segundo gol cayó a los 63 minutos cuando el argentino Agustín ‌Palavecino sorprendió con un centro enviado desde el sector derecho que no ⁠tocó nadie y se fue al fondo de ⁠la portería.

Necaxa descontó a los 71 minutos con un tiro penal que anotó Ricardo Monreal.

Necaxa se quedó con un hombre menos a los 74 minutos por la expulsión de Emilio ⁠Lara, quien vio la tarjeta roja tras cometer falta al nigeriano Christian ​Ebere cuando el delantero escapaba hacia la portería en una clara ‌oportunidad de gol.

La falta ocasionó el tercer gol ‌de Cruz Azul que anotó Luka Romero a los 77 minutos, al meter el ⁠balón por el ángulo izquierdo al cobrar el tiro de castigo.

El cuarto gol de la "Máquina Celeste" de Cruz Azul cayó a los 95 minutos en un contragolpe que finalizó Andrés Montaño al definir de zurda dentro del área.

Más temprano, Santos Laguna goleó 3-0 a ​Monterrey con tantos ‌de Emmanuel Echeverría, Aldo López y del argentino Lucas Di Yorio.

El sábado, Atlas, América y Tigres UANL clasificaron a la liguilla, y se unieron a Pumas UNAM, Guadalajara, Cruz Azul, Pachuca y Toluca en los cuartos de final, instancia a la que accedieron los clubes que ocuparon los primeros ocho ⁠lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Los "Rojinegros" del Atlas lograron su pase tras vencer 1-0 a las "Águilas" del América. Atlas llegó a 26 puntos para finalizar el torneo en el sexto lugar, mientras que América, a pesar de la derrota, finalizó en el octavo sitio con 25 unidades.

Por su parte, Tigres logró su pase tras golear 5-1 a Mazatlán y llegar a 25 puntos para ubicarse en el séptimo ‌lugar.

El partido fue el último para Mazatlán en la primera división de México, después de que el jueves se hizo oficial que Atlante tomará su lugar tras adquirir el certificado de afiliación.

En los otros partidos del sábado, Pumas UNAM venció 2-0 como visitante a Pachuca. El club de la Universidad Nacional Autónoma de México finalizó el torneo como líder general con ‌36 puntos, los mismos que registró Guadalajara, pero una mejor diferencia de goles, lo que implica que en la postemporada jugará como local todos los partidos de vuelta.

En tanto, Toluca goleó 4-1 ‌a León y se ⁠ubicó en el quinto lugar con 30 puntos.

Por su parte, Bravos de Ciudad Juárez venció 2-1 al Atlético de San Luis.

El viernes, Querétaro ​finalizó su participación en el torneo con un triunfo visitante de 2-1 ante Puebla.

En los cuartos de final, Pumas UNAM enfrentará al América, Guadalajara jugará ante Tigres UANL, Cruz Azul será rival de Atlas y Pachuca enfrentará al vigente campeón Toluca.

Con información de Reuters