Jonatan Viale fue duro contra Javier Milei.

En la televisión política, hay momentos en los que incluso los más cercanos marcan distancia. Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas con Jonatan Viale, quien sorprendió con un comentario que no pasó desapercibido y que tuvo como destinatario directo a Javier Milei.

La afirmación de Milei que molestó hasta a Jony Viale

Todo se dio después de unas declaraciones del mandatario que generaron ruido. En medio de la crisis económica, Milei sostuvo que su salario es uno de los más bajos en comparación con otros presidentes de la región y que, desde que asumió, no se lo actualizó. Incluso afirmó que es quien peor la está pasando en términos reales dentro del sector público.

Las palabras no tardaron en repercutir. Y fue en la pantalla de TN donde llegó una de las respuestas más inesperadas. Jonatan Viale, habitualmente cercano al oficialismo, decidió opinar sin filtro y fue muy duro contra el presidente.

¿Qué le dijo Jony Viale a Javier Milei?

“Nadie le puso un arma en la cabeza para ser presidente”, lanzó, marcando un punto de quiebre en el tono que suele manejar cuando se refiere al Gobierno. La frase cayó fuerte, sobre todo por el contexto en el que fue dicha.

El periodista no se quedó ahí. También cuestionó el planteo sobre el salario y dejó entrever que ese tipo de comparaciones no son oportunas en medio de la situación que atraviesa gran parte de la sociedad.

“Queda feo”, remató, en una síntesis breve pero contundente que rápidamente empezó a circular en redes y en el ambiente político. Hasta para los más oficialistas decir que sos el que más le afectó el ajuste es algo que no queda bien.

El comentario generó sorpresa justamente por quién lo dijo. Viale no suele ser una voz crítica dentro del esquema mediático que acompaña al Gobierno, por lo que su postura fue interpretada como un gesto de incomodidad frente a ese tipo de discursos.

Más allá del cruce puntual, el episodio volvió a dejar en evidencia que incluso dentro de los espacios más afines empiezan a aparecer matices. Y que ciertas declaraciones pueden generar ruido, incluso entre quienes suelen respaldar.

Así, en cuestión de segundos, un comentario en vivo terminó instalando un nuevo foco de debate. Porque cuando la crítica llega desde adentro el impacto es otro. Veremos que si Milei sale a insultarlo en público como viene haciendo con otros periodistas.