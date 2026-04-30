"Tragedias horribles": Silvina Escudero contó la verdad detrás de su separación

Silvina Escudero habló de su separación.

En la televisión hay historias que se cuentan a medias y otras que, cuando salen, golpean fuerte. Esta vez, quien decidió hablar fue Silvina Escudero, y lo hizo desde un lugar tan íntimo como doloroso al referirse a su separación.

La separación de su pareja, Federico, ya había sido adelantada en LAM, donde Pepe Ochoa aseguró que el vínculo se había desgastado con el tiempo. “No hay terceros en discordia, tiene que ver con un desgaste”, explicó en aquel momento.

Sin embargo, lo que parecía una ruptura más terminó tomando otra dimensión cuando la propia actriz decidió romper el silencio en diálogo con Ángel de Brito. Y ahí, el tono cambió por completo.

Silvina Escudero se separó después de 10 años.

¿Qué dijo Silvina Escudero sobre su separación?

“Me guardo todo para adentro y me mantengo muy hermética, no solo con la prensa, sino que la mayoría de nuestros amigos no sabían nada”, confesó, dejando en claro que atravesó todo el proceso en soledad y lejos de la exposición.

Pero la frase que marcó el impacto llegó después. “Estuvimos casi una década juntos con situaciones maravillosas… y tristemente también tuvimos un montón de situaciones en el fondo del océano y tragedias horribles que tuvimos que salir adelante”, dijo, con la voz quebrada.

Detrás de esas palabras hay una historia mucho más profunda de lo que se conocía. Uno de los puntos más sensibles fue la dificultad para concretar su deseo de ser madre, algo que la actriz había buscado durante años y que atravesó momentos muy duros, incluyendo una pérdida reciente.

Aun así, eligió mostrarse fuerte. “Sé que soy una persona fuerte porque me tocaron vivir situaciones horribles de las cuales salí”, aseguró, aunque también dejó ver su costado más vulnerable. “Soy muy frágil, muy emotiva y a veces uno no puede más”, conto Escudero.

Sobre los motivos concretos de la separación, fue clara: no hubo traiciones ni escándalos. “No pasó nada para decir ‘pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que tenga un amante, pero no hay”, explicó, desarmando cualquier versión alternativa.

Sin embargo, dejó una puerta abierta que generó más preguntas que respuestas. “No lo voy a contar, se sabe un 10 por ciento de lo que viví estos últimos años”, lanzó, insinuando que hay mucho más detrás de esta historia.

Así, lo que empezó como una noticia más del espectáculo terminó revelando un trasfondo mucho más duro. Uno que no se ve, pero que pesa. Porque a veces, las verdaderas razones no se cuentan del todo.