Mientras Gonzalo Heredia negó la separación, este es el actor con el que Brenda Gandini le habría sido infiel

Los rumores de infidelidad de Brenda Gandini a Gonzalo Heredia.

En el mundo del espectáculo, hay historias que parecen cerradas hasta que aparece un dato que lo cambia todo. Y eso es exactamente lo que está pasando con Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

Mientras el actor salió a desmentir una vez más los rumores de separación, una nueva versión empezó a circular y encendió otra polémica. Todo comenzó en Perros de la Calle, donde Heredia fue consultado por los trascendidos y no esquivó el tema.

¿Qué dijo Gonzalo Heredia sobre su separación?

“En esta era de posverdad aseveran todo con la contundencia de que es así”, reflexionó, visiblemente sorprendido por la facilidad con la que se instalan ciertas versiones. Incluso, se lo tomó con humor: “Hoy me río, en otro momento uno se enoja”.

No es la primera vez que atraviesan una situación así. “Ya nos separaron varias veces”, contó, dejando en claro que los rumores no son nuevos en su relación. Sin embargo, esta vez el contexto parece distinto.

Los rumores sobre una posible infidelidad de Brenda Gandini

Porque mientras él intenta bajarle el tono, apareció una información que sumó incertidumbre. El periodista Gustavo Méndez aseguró que, en medio de una crisis previa de la pareja, Gandini habría tenido un acercamiento con un actor uruguayo.

Según su relato, el episodio habría ocurrido durante un viaje a España, en un momento donde la relación no atravesaba su mejor etapa. Y aunque en un principio no se conocía el nombre, con el correr de las horas comenzó a mencionarse a Nicolás Furtado.

A Brenda Gandini la relacionan con Nicolás Furtado.

El dato cayó como una bomba. Sobre todo porque, hasta ahora, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones al respecto. Ni Gandini, ni Heredia, ni el propio Furtado salieron a confirmar o desmentir la versión.

En ese silencio, crecen las especulaciones. Algunos sostienen que se trató de un episodio aislado en un contexto de crisis. Otros directamente ponen en duda toda la historia.

Lo cierto es que la pareja sigue oficialmente junta, al menos según lo que expresó Heredia. Pero en el universo mediático, las versiones no siempre esperan confirmación para instalarse.

Así, entre desmentidas, rumores y nombres que aparecen, la historia suma un nuevo capítulo. Porque en este caso, mientras uno niega, otro dato vuelve a encender todo. Veremos como avanza esta novela que parece tener varios capítulos más por delante.