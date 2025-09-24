Dolor en el teatro por el anuncio sobre Gonzalo Heredia: "No alcanzó"

Dolor en el teatro por el anuncio sobre Gonzalo Heredia.

Gonzalo Heredia está pasando un difícil momento laboral luego de que salió a la luz que su obra Coherencia, adaptación teatral de la película homónima del 2013, será levantada de la cartelera del Multiteatro (Avenida Corrientes 1283, CABA), a dos meses y medio de su estreno. Los motivos que llevaron a la tajante decisión.

La periodista Laura Ubfal informó que la obra Coherencia será levantada a finales de septiembre porque no alcanzó la media de espectadores en la semana para poder mantenerse en cartelera. La propuesta está producida por Tomás Rottemberg y debutó en el Multiteatro el pasado 16 de julio. Desde su estreno, las críticas mixtas no contribuyeron a que la sala se llene y la crisis económica (las entradas más económicas no bajan de los $40.000) tampoco ayudó a logarlo.

De qué trata Coherencia

En Coherencia seis viejos amigos se reúnen para cenar cuando, tras el paso de un cometa, un apagón repentino los empuja a cruzar un inexplicable umbral: cada vez que regresan, descubren versiones apenas distintas de sí mismos con recuerdos alterados y comportamientos sorprendentes. Aislados en una realidad fluida, empiezan a desconfiar de sus propias memorias y de los lazos que los unían, enfrentándose a viejas heridas y dilemas íntimos. A medida que las “copias” se multiplican, deberán decidir si aceptan su verdadera imperfección o se pierden persiguiendo la ilusión de una versión idealizada.

La obra tiene como protagonistas a Gonzalo Heredia, Nicolás Pauls, Mey Scápola, Vanesa Gonzalez, Guillermo Pfenning y Laura Cymer. Aún no se dio a conocer que obra de teatro ocupará su lugar en la sala de la Avenida Corrientes.